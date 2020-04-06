الحكومة : نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي عزز قدرات مصر في مواجهة أزمة «كورونا»

الحكومة توكد استناد الدولة على أسس اقتصادية صلبة وهي تخوض حربها ضد فيروس "كورونا" المستجد وتداعيات انتشاره بالعالم أجمع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف حول مؤشرات نجاح تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة السنوات الماضية، ودوره في تعزيز قدرات مصر على مواجهة أزمة “كورونا”، وعرض خلاله مؤشرات قياس قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن النجاح الذي حققته خطة الإصلاح الاقتصادي يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات أزمة “كورونا”، حيث تستند الدولة إلى أسس اقتصادية صلبة وهي تخوض حربها ضد فيروس “كورونا” المستجد وتداعيات انتشاره بالعالم أجمع.

ومن أبرز المؤشرات الإيجابية التي رصدها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بهذا الشأن تراجع معدلات التضخم، والأداء القوي للجنيه المصري أمام الدولار الآونة الأخيرة، ووصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستويات غير مسبوقة، إضافة لوجود أرصدة آمنة وكافية لعدة أشهر من السلع الغذائية، وهو ما تؤكده كذلك عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية.

الجنيه المصري أكثر العملات تماسكاً بين الاقتصادات الناشئة منذ تفاقم أزمة “كورونا”

وجاء في الإنفوجراف، أن الجنيه المصري يعد أكثر العملات تماسكاً بين الاقتصادات الناشئة منذ تفاقم أزمة فيروس “كورونا”، حيث انخفض سعر صرفه أمام الدولار في الفترة من 14 فبراير 2020 حتى 1 أبريل 2020 بنسبة 0.3%.

كما انخفض سعر صرف الدولار التايواني أمام الدولار 0.9%، وكذلك انخفض سعر صرف البيزو الفلبيني بنسبة 0.9%، واليوان الصيني 1.6%، والسول البيروفي بنسبة 2.6%.

وانخفضت الليرة التركية بنسبة 10.6%، والروبية الإندونيسية بنسبة 20.1%، والبيزو الكولومبي بنسبة 20.4%، وأيضا الراند جنوب أفريقي بنسبة 22.2%، والريال البرازيلي بنسبة 22.4%، والروبيل الروسي بنسبة 23.9%, وأخيراً البيزو المكسيكي بنسبة 30.7%.

وذكر الإنفوجراف، أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية يعطي قوة للوفاء بالمتطلبات قصيرة الأجل، ونوه إلى أن وكالة “فيتش” أكدت أن المستويات المرتفعة من الاحتياطي الأجنبي وسياسات الضبط المالي والسياسة النقدية الحكيمة في مصر بوسعها التخفيف من تأثيرات الفيروس .

مؤشرات الاقتصاد المصري : تم تحقيق زيادة بالاحتياطيات الدولية 45.5 مليار دولار في فبراير 2020

وذكر أنه تم تحقيق زيادة بصافي الاحتياطيات الدولية في مصر ووصلت إلى 45.5 مليار دولار في فبراير 2020، مقابل 44.1 مليار دولار في فبراير 2019، و42.5 مليار دولار فبراير 2018، و26.5 مليار دولار في فبراير 2017، و16.5 مليار دولار فبراير 2016، و15.5 مليار دولار في فبراير 2015، و17.3 مليار دولار خلال فبراير 2014.

وأبرز الإنفوجراف، عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية.

موضحا أنه وصل إلى 8.6 أشهر في فبراير 2020، مقابل 7.8 أشهر في فبراير 2019 بسبب التغير في هيكل الواردات، و8.2 أشهر في فبراير 2018، وسجل 5.5 أشهر في فبراير عام 2017، و3.5 أشهر في فبراير 2016، و3 أشهر في فبراير عام 2015، و3.5 أشهر في فبراير 2014.

الاحتياطي الأجنبي يغطي احتياجات مصر من الواردات السلعية 8 أشهر في أغسطس 2019

وعرض الإنفوجراف لإشادة البنك الدولي باستقرار التعاملات الخارجية لمصر بدرجة عالية نتيجة وصول الاحتياطي الأجنبي إلى 44.97 مليار دولار، بما يغطي احتياجات مصر من الواردات السلعية حوالي 8 أشهر، وذلك في أغسطس 2019.

مؤشرات الاقتصاد المصري : مصر تقدمت 54 مركزاً عالمياً في عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها الاحتياطي الأجنبي

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر تقدمت 54 مركزاً عالمياً في عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها الاحتياطي الأجنبي واحتلت المرتبة 34 عام 2019، مقابل المرتبة الـ 88 عام 2014.

وأوضح أن ذلك بعد أن احتلت مصر المرتبة 43 في عام 2018، و48 عام 2017، والمرتبة 70 في عام 2016، والمرتبة الـ 84 في عام 2015، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مؤشرات قياس قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات، في إنفوجراف.

كما أوضح أن من تلك المؤشرات رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد في شهر أبريل عام 2020.

وذكر أن رصيد القمح يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 3 أشهر، ورصيد الأرز يكفي 4.2 شهر، ورصيد المكرونة يكفي 4.8 شهر، والزيوت تكفي 5.8 شهر، واللحوم المجمدة تكفي 6.2 شهر.

وتابع أن رصيد السكر يكفي حاجة الاستهلاك مدة 8.6 شهر، ورصيد الدواجن يكفي لمدة 11.7 شهر، واللحوم الحية 28.9 شهر.

مصر حققت اكتفاءً ذاتياً لعدد من السلع عام 2019

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أيضا بين مؤشرات قياس قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل الصدمات أن مصر حققت اكتفاءً ذاتياً لعدد من السلع عام 2019، شملت الفواكه بنسبة 116.7%، والخضراوات بنسبة 107,1%، وأيضا الدواجن والطيور بنسبة 98%، والأسماك بنسبة 90% ، والأرز بنسبة 95.9% .

تراجع معدلات التضخم العام والأساسي يدعم قرارات الحكومة والبنك المركزي لمواجهة أزمة “كورونا”

وجاء في الإنفوجراف أيضاً أن تراجع معدلات التضخم العام والأساسي يدعم قرارات الحكومة والبنك المركزي لمواجهة أزمة “كورونا” .

وأوضح أن معدل التضخم العام لحضر الجمهورية لشهر فبراير تطور خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2020، وسجل 5.3% في فبراير عام 2020، مقارنة بـ 14.4% في نفس الشهر لعامي 2019، و2018.



وسجل 30.2% في فبراير 2017، و9.1% في فبراير عام 2016، و10.6% في فبراير 2015، وصولاً إلى 12.8% في فبراير عام 2010، ونوه إلى أن التضخم العام هو معدل التغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين.

وجاء في الإنفوجراف أيضا أن تحقيق معدل التضخم الأساسي لشهر فبراير 2020 يُعد أفضل معدل تاريخي منذ إطلاق المؤشر منذ 15 عاماً، حيث سجل 1.9%، مقابل 9.2% في فبراير عام 2019، و11.9% في فبراير 2018.

ومقابل 33.1% في فبراير عام 2017، و7.5% في فبراير 2016، و7.1% في فبراير عام 2015، و9.7% في فبراير 2014، و7.7% في فبراير عام 2013، و7.3% في فبراير 2012، و9.5% في فبراير عام 2011، و6.9% في فبراير 2010، و6.1% في فبراير عام 2005.

وأوضح أن التضخم الأساسي يُشتق من الرقم العام لأسعار المستهلكين مستبعد منه السلع والخدمات المتقلبة والمحددة أسعارها إدارياً.



وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن معدل تغير أسعار مجموعة الطعام والشراب لحضر الجمهورية على أساس شهري سجل معدلات سالبة “أي انخفاض في الأسعار” بمعدل 5 مرات خلال آخر 6 أشهر، وسجل -0.1% في فبراير 2020، مقابل 1.7% في يناير 2020، و-0.5% في ديسمبر 2019، و-1.5% في نوفمبر 2019، و-1.8% خلال شهري أكتوبر وسبتمبر 2019، و1% في أغسطس عام 2019، و0.8% في يوليو 2019، و-2.2% في يونيو 2019، و1.5% في شهر مايو 2019، و0.5% في أبريل 2019، و1.5% في شهر مارس 2019، و3.5% في فبراير 2019.

وجاء في الإنفوجراف أن متوسط أسعار أهم السلع الغذائية شهد انخفاضاً ملحوظاً خلال عام واحد وذلك ضمن مؤشرات نجاح وقدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات ومواجهة “كورونا” .

وذكر في مجموعة الحبوب والبقول، أن سعر الفول المجروش البلدي انخفض بنسبة 1.4%، ليصل سعره إلى 22.57 جنيه/كيلو جرام خلال فبراير عام 2020، مقارنة بـ 22.89 جنيه/ كيلو جرام خلال نفس الشهر من عام 2019.

كما انخفض سعر الفاصوليا الجافة البلدي 1.9%، ليصل سعرها إلى 29.62 جنيه/كيلو جرام خلال فبراير عام 2020، مقابل 30.2 جنيه/كيلو جرام خلال الشهر ذاته من عام 2019.

وانخفض سعر العدس المجروش البلدي 5.6%، ليصل سعره إلى 18.54 جنيه/كيلوجرام، خلال فبراير عام 2020، مقارنة بـ 19.63 جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.

انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والبقول

فضلاً عن انخفاض سعر القمح العادي البلدي 15.4%، ليصل سعره إلى 7.14 جنيه/كيلوجرام في فبراير عام 2020، مقارنة بـ 8.44 جنيه/كيلو جرام خلال الشهر ذاته من عام 2019.

وفيما يتعلق بمجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة، أشار الإنفوجراف إلى انخفاض سعر البصل بنسبة 1.3%، ووصول سعره إلى 8.39 جنيه/كيلو جرام في فبراير عام 2020، مقابل 8.5 جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.

وكذلك انخفاض سعر الفاصوليا الخضراء 34.2%، ليصل سعرها إلى 13.69 جنيه/كيلو جرام في فبراير عام 2020، مقارنة بـ 20.79 جنيه/كيلوجرام خلال الشهر ذاته من عام 2019.

وانخفاض سعر الكرنب 3.3%، ليصل سعره إلى 9.46 جنيه/واحدة في فبراير عام 2020، مقابل 9.78 جنيه/واحدة خلال نفس الشهر من عام 2019، وكذلك انخفاض سعر الباذنجان الرومي بنسبة 31%، ووصول سعره إلى 7.24 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقابل 10.5 جنيه/كيلوجرام خلال الشهر نفسه من عام 2019.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن سعر الفلفل الأخضر الرومي انخفض أيضا بنسبة 39.3%، ليصل سعره إلى 7.29 جنيه/كيلوجرام في فبراير عام 2020، مقارنة بـ 12 جنيهاً/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، وسعر الكوسة انخفض بنسبة 17.5%، ليصل سعرها إلى 7.09 جنيه/كيلوجرام في فبراير عام 2020، مقارنة بـ 8.59 جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.

وانخفض سعر اليوسفي – سلعة موسمية- بنسبة 22.4%، ووصل سعره إلى 5.46 جنيه/كيلوجرام في فبراير عام 2020، مقارنة بـ 7.04 جنيه/كيلوجرام خلال الشهر نفسه من عام 2019.

اللحم الكندوز المشفي انخفض بنسبة 16%

وعلى صعيد مجموعات اللحوم والطيور والبيض والأسماك، جاء في إنفوجراف نجاح برنامج الاقتصاد المصري أن سعر اللحم الكندوز المشفي انخفض بنسبة 16%، ليصل سعرها إلى 125.87 جنيه/كيلوجرام في فبراير عام 2020، مقارنة بـ 149.91 جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.

وذكر أن سعر اللحم الضأن البلدي بالعظم انخفض بنسبة 11.8% ووصل سعرها إلى 134.33 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقابل 152.24جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.

بجانب انخفاض سعر اللحم البتلو بالعظم 3.7%، ليصل سعرها إلى 137.76 جنيه/كيلوجرام في فبراير عام 2020، مقارنة بـ 143 جنيهاً/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.

وكذلك انخفاض سعر اللحم البقري المجمد المستورد 2.1%، ليصل سعرها إلى 77.38 جنيه/كيلوجرام في فبراير عام 2020، مقارنة بـ 79.08جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.

وأضاف أن سعر دجاج المزارع انخفض بنسبة 14.9%، ليصل سعرها إلى 28.21 جنيه/كيلوجرام في فبراير عام 2020، مقارنة بـ 33.13جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.

وانخفض سعر بيض المزارع 2.9%، ليصل سعره إلى 1.65 جنيه/واحدة في فبراير عام 2020، مقارنة بـ 1.7جنيه/واحدة خلال نفس الشهر من عام 2019.

إضافة إلى انخفاض سعر سمك المكرونة المجمد 11.8%، ليصل سعره إلى 26.88 جنيه/كيلوجرام في فبراير عام 2020، مقارنة بـ 30.41 جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.

انخفاض أسعار مجموعة البقالة والعطارة والألبان

وفيما يتعلق بمجموعة البقالة والعطارة والألبان، أوضح الإنفوجراف أن سعر الزبدة البقري المستوردة انخفض بنسبة 3.1%، ليصل سعرها إلى 110.62 جنيه/كيلوجرام في فبراير عام 2020، مقارنة بـ 114.16جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.

وكذلك انخفض سعر دقيق القمح السائب بنسبة 11.2%، ليصل سعره إلى 6.67جنيه/كيلوجرام في فبراير عام 2020، مقارنة بـ 7.51 جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.

وانخفض سعر المكرونة السائبة بنسبة 0.9%، ليصل سعرها إلى 8.07 جنيه/كيلوجرام في فبراير عام 2020، مقارنة بـ 8.14 جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، بجانب انخفاض سعر الأرز البلدي السائب 11.7% حيث وصل سعره إلى 9.92 جنيه/كيلوجرام في فبراير عام 2020، مقارنة بـ 11.23جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.

وجاء في الإنفوجراف أيضا أن سعر الفلفل الأسود الحب انخفض بنسبة 31.7%، ليصل سعره إلى 100.07 جنيه/كيلوجرام في فبراير عام 2020، مقارنة بـ 146.56جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.

وسعر الكمون البلدي الصحيح انخفض بنسبة 1.3%، ليصل سعره إلى 78.89 جنيه/كيلوجرام في فبراير عام 2020، مقارنة بـ 79.94جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.

بالإضافة إلى انخفاض سعر الكسبرة بنسبة 6%، ليصل سعرها إلى 24.12 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 25.67جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019.

