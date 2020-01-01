الحكومة: موازنة التعليم العالى ارتفعت 23% فى 2019 (إنفوجراف)

وأشارت الحكومة فى الإنفوجراف إلى أنه تم إنشاء 89 كلية ومعهد عالى فى عام 2019

أعدت الحكومة من خلال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلطت من خلاله الضوء على حصاد قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فى عام 2019، وجاء فى الإنفوجراف أن موازنة التعليم العالى زادت بنسبة 23%، لتصل إلى 47.4 مليار جنيه فى مشروع موازنة عام 2019/2020، وذلك مقارنة بـ 38.5 مليار جنيه فى عام 2018/2019 ، وأن حجم الإنفاق على البحث العلمى والتطوير بلغ 23.6 مليار جنيه فى عام 2018/2019 .

وأكدت الحكومة خلال الإنفوجراف أن قطاع التعليم والبحث العلمى تضمن عددا من الإنجازات أبرزها زيادة حجم الإنفاق السنوى علىه ، والتوسع فى إنشاء الجامعات والكليات الجديدة، وزيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة فى التصنيفات الدولية، فضلاً عن فوز مصر بعدد من المقاعد بمنظمة اليونسكو، واستمرار تزايد الدعم المصرى للدول الأفريقية بقطاع التعليم .

وفيما يتعلق بالتوسع فى إنشاء الجامعات والكليات الجديدة، تم افتتاح 3 جامعات حكومية جديدة فى الأقصر ومطروح والوادى الجديد وبدأت فيهم الدراسة بالفعل بتكلفة 750 مليون جنيه .

وكذلك تم افتتاح 3 جامعات تكنولوجية جديدة فى القاهرة الجديدة وبنى سويف وقويسنا، و6 معاهد تكنولوجية فى العام الدراسى 2019/2020، وبدأ العمل أيضا بـ 3 أفرع لجامعات دولية فى العاصمة الإدارية الجديدة عام 2019/2020.

وذكر الإنفوجراف أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وأن نسبة تنفيذ المرحلة الثانية للمدينة وصلت إلى 65%، بتكلفة 4.2 مليار جنيه للمرحلتين، و تكلفة إنشاء ٣ جامعات خاصة بلغت 2 مليار جنيه .

وجاء فى الإنفوجراف أن تكلفة إنشاء جامعة الملك سلمان بلغت 300 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ وصلت إلى 85%، وهذا فضلاً عن أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء جامعة الجلالة بلغت 6.3 مليار جنيه، ونسبة التنفيذ وصلت إلى 59% من مبانى الجامعة، و تم تخصيص 500 مليون جنيه من أصل 3.2 مليار جنيه لإنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا العام المالى الحالى.

وأشارت الحكومة فى الإنفوجراف إلى أنه تم إنشاء 89 كلية ومعهد عالى فى عام 2019، وأن تكلفة إنشاء وتطوير 8 مستشفيات جامعية بلغت نحو 266.3 مليون جنيه، فى حين تم إدراج 18 تخصصاً جديداً فى العام الدراسى 2019/2020، تشمل الهندسة النووية، وعلم التحكم الآلى، والنانو تكنولوجى ، والذكاء الاصطناعى.

وفيما يتعلق بالتصنيف الدولى والاعتماد والجودة للجامعات المصرية، ذكرت الحكومة فى الإنفوجراف، أنه تمت زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة فى تصنيف US NEWS العالمى بنسبة 27.3%، ووصلت إلى 14 جامعة عام 2020، مقارنة بـ 11 جامعة فى عام 2019 .

وارتفع عدد الجامعات المصرية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية طبقاً لتصنيفQS العالمى بنسبة 10%، لتصل إلى 22 جامعة فى عام 2020، وهذا مقارنة بـ 20 جامعة عام 2019، فضلاً عن زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف التايمز البريطانى بنسبة 5.3% حيث وصلت إلى 20 جامعة فى عام 2020، مقارنة بـ 19 جامعة عام 2019 .

وقالت الحكومة إن ذلك يأتى إضافة إلى إدراج 16 جامعة مصرية بمراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالمياً فى 54 تخصصاً فى تصنيف “شنغهاى” للتخصصات عام 2019 .

وجاء فى الإنفوجراف أن عدد الكليات الحاصلة على الاعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد زادت بنسبة 12%، ووصلت إلى 140 كلية عام 2019، مقابل 125 كلية عام 2018.

وفيما يتعلق بالبحث العلمى ، ذكرت الحكومة خلال الإنفوجراف أن إجمالى حجم الإنفاق على البحث العلمى والتطوير بلغ 23.6 مليار جنيه فى عام 2018/2019، و مصر احتلت المركز 92 فى مؤشر الابتكار العالمى لعام 2019، مقابل المركز 95 لعام 2018 .

واحتلت مصر المركز 29 عالمياً فى النشر العلمى فى النانو تكنولوجى ، والمركز 11 عالمياً بمجال تحلية المياه .

وبلغ عدد الأبحاث العلمية المنشورة فب عام 2018/2019 نحو 23507 بحث، وبلغ عدد براءات الاختراع الممنوحة نحو 690 عام 2018/2019، فى حين بلغ عدد الباحثين بالقطاعات المختلفة 138.5 ألف باحث لعام 2018/2019، وزاد التعاون الدولى فى الأبحاث المشتركة مع دول العالم بنسبة 52.3%، إضافة إلى أن هناك نحو 25 مركز ومعهد بحثى تابع للوزارات المختلفة.

وحول المناصب والمقاعد التى نجحت مصر فى الفوز بها بمنظمة اليونسكو، رصد الإنفوجراف، فوز مصر بمقعد رئيس اللجنة الدولية الفرعية لأفريقيا وجزر الدول المجاورة للعلوم البحرية باليونسكو حتى عام 2021، وفوزها بمقعد نائب الرئيس ممثلاً للمجموعة العربية لليونسكو فى لجنة الخبراء الحكوميين الدولية، وإعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذى للجنة الدولية للمحيطات باليونسكو ضمن 40 دولة.

وفيما يتعلق بدعم مصر للدول الأفريقية ، جاء فى الإنفوجراف، أنه تم تقديم 1900 منحة دراسية لأبناء القارة الأفريقية بتكلفة 17 مليون دولار سنوياً، وتم فحص 1000 حالة من خلال تنظيم قوافل طبية لأفريقيا، وإجراء أكثر من 600 عملية جراحية فى أفريقيا .

وذكر أنه تم أيضا تقديم 50 منحة للشباب الباحثين الأفارقة بتكلفة 12.5 مليون جنيه على مدى ثلاث سنوات، وهناك 12.5 ألف طالب وافد أفريقى ملتحق بالجامعات المصرية خلال العام الدراسى 2019/2020.