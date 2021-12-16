الحكومة تحدد مهلة 6 أشهر لشركات الإسكان المتأخرة في التنفيذ والتجديد بمقابل نقدي

أحيطت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 161 بتاريخ 16 نوفمبر 2021، فيما يخص الطلبات المقدمة من الشركات والجمعيات المخصص لها مشروعات إسكان ضمن المشروع القومي للإسكان، وذلك بشأن إنتهاء المدة الممنوحة لقطع الأراضي المخصصة، دون أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالمدن الجديدة

وقررت الحكومة إعطاء مهلة 6 أشهر بدون مقابل لأراضي المشروع القومي للإسكان التي بلغت نسبة إنجازها أكثر من 85%، وفق ضوابط تشمل التنازل عن كافة القضايا المقامة بشأن قطعة الأرض، وسداد كافة المستحقات المالية المطلوبة، مع عمل ملحق للعقد يتضمن تقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من التنفيذ.

وتقرر أيضا أنه في حالة عدم الالتزام والانتهاء من المشروع خلال المهلة المحددة عاليه، يتم إعطاء مهلة 6 أشهر أخرى بمقابل نقدي يتم سداده عن المهلتين السابقة والجديدة، بهدف ضمان الإلتزام في التنفيذ.

وذكر مجلس الوزراء أن القرار يأتي إطار توجيهات القيادة السياسية فيما يخص إيلاء أهمية متزايدة بمشروعات الإسكان.

ووافق مجلس الوزراء أيضا في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار ينص على أن يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2020، بعض مسطحات الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بطاقة 1.5 مليون م3/ اليوم.