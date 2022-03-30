ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للسياحة والآثار، اليوم، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والاثار، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والطيار محمد منارعنبة، وزير الطيران المدنى، واللواء حسام شحاتة، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء أحمد سعد، نائب رئيس قطاع شرطة السياحة والآثار، والدكتور أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

خلال الاجتماع، تناول الدكتور خالد العناني موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، عليها وسبل مواجهة تلك الأزمة.

واستعرض حصرا بأعداد السائحين الذين قاموا بزيارة مصر خلال عام 2021، وكذلك عدد السائحين الوافدين خلال الفترة من يناير 2022 وحتى 25 مارس الجارى، والليالى السياحية التى قضاها هؤلاء السائحين، والأسواق السياحية الوافدين منها.

ونوه إلى تداعيات متحور “أوميكرون”، والأزمة الروسية الأوكرانية على حركة السياحة العالمية، وما حدث من تغيرات فى ترتيب الأسواق، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتناول وزير السياحة والآثار جهود الوزارة فى التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخصيص خط ساخن، لهذا الشأن، وما تم من تنسيق مع الجهات المعنية بشان إعفاء السائحين الأوكرانيين والروس من الغرامات المقررة على انتهاء صلاحية التأشيرة، أو مدة الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة.

كما أشار إلى جهود الوزارة فى التوسع في تقديم مزايا تفضيلية لجذب المزيد من حركة السياحة الوافدة إلى مصر من مختلف الدول، من خلال جذب أسواق سياحية جديدة، إلى جانب تقديم التيسيرات الخاصة بدخول السائحين إلى مصر.

ولفت فى هذا الصدد لما تم من تنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم الموافقة ولأول مرة على منح الأجانب القادمين إلى البلاد تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول المختلفة شريطة حملهم تأشيرات دخول لدول اليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول منطقة “شنجن” على جوازات سفرهم وعلى أن تكون سارية ومستخدمة من قبل.

وكذلك منح رعايا دول جنوب أفريقيا – كازاخستان – أرمينيا – جورجيا – أذربيجان القادمين للبلاد بشكل فردي (لأول مرة) تأشيرات دخول اضطرارية من منافذ الوصول وكذا إضافتهم على بوابة التأشيرة الالكترونية (E-visa).

وأضاف الوزير أن تيسيرات الدخول تتضمن منح القادمين إلى موانئ ومطارات محافظة جنوب سيناء (ختم زيارة منطقة خليج العقبة وسانت كاترين) تأشيرة سياحية لمدة (15) يوماً وتسمح بالتواجد في شرم الشيخ – طابا – دهب – نويبع – سانت كاترين لرعايا عدد (6) دول تركيا – باكستان – الهند – الصين – المغرب – الجزائر شريطة تقديم تذكرة وصول وعودة، وحجز فندقي مؤكد، وحملهم النقد الكافي بما لا يقل عن ألفي دولار او بطاقة ائتمانية، على أن يتم العمل بهذه الضوابط لمدة عام يبدأ من 1 أبريل 2022.

وفيما يتعلق بتحفيز منظمى الرحلات الأجانب، أوضح الوزير أنه تم الاتفاق على أهمية مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى نهاية موسم شتاء 2022 -2023 (حتى 30 أبريل 2023)، وهو ما تم الموافقة عليه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، وكذلك دراسة تقديم حزمة تحفيزية مخصوصة لشرم الشيخ لزيادة تدفق الحركة السياحية إليها.

ونوه كذلك إلى جهود تكثيف الأنشطة الترويجية بالأسواق الرئيسية، وجهود تشجيع السياحة الداخلية.

وفيما يتعلق بجهود زيادة الطاقة الفندقية، أوضح وزير السياحة الآثار أنه تم افتتاح 21 فندقاً منذ يناير 2021 بحجم طاقة فندقية تصل إلى نحو 3500 غرفة، ومتوقع افتتاح 13 فندقا آخر خلال العام الجارى، بطاقة حوالى 1400 غرفة إضافة إلى نحو 1000 غرفة من خلال المشروعات المتعثرة بقطاع نبق.

وأكد فى هذا الصدد استمرار لجان التفتيش على الفنادق، ضماناً للحفاظ على مستوى جودة الخدمة، ومن ثم الحفاظ على القدرة التنافسية للمقصد السياحى المصرى.