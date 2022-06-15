الحكومة: مفاوضات لتوقيع اتفاقيات مع بعض الدول لزيادة مخزون القمح

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة الأرصدة والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر، والاطمئنان على توافرها للمواطنين.

في مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء ضرورة مواصلة الحفاظ على رصيد من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع المختلفة، في ضوء التكليفات المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية إلى 6 أشهر، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتحقيق ذلك.



وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لدينا احتياطيا استراتيجيا آمنا من مختلف السلع الأساسية والسلع التموينية، وشدد على حرص الدولة على السعي لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية.

وتابع أن ذلك رغم التداعيات السلبية التي عانت منها الدولة المصرية كسائر دول العالم بسبب الأزمات المتعاقبة التي مر بها العالم، وما خلفته من اضطراب شديد في الأسواق منذ بداية جائحة كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشاد بدور التجربة المصرية في مواجهة تلك الأزمات وصمود السوق المصرية حيالها.

كما أوضح وزير التموين أن لدينا احتياطات كافية من اللحوم والدواجن المجمدة، والدولة تعمل على مختلف محاور الأمن الغذائي، وفي هذا الإطار اطمأن رئيس الوزراء على توافر احتياطي السلع الأساسية.

وأشار الدكتور علي المصيلحي إلى توافر رصيد من الزيت يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لـ 6 أشهر، وأنه رغم ارتفاع الأسعار فالوضع مطمئن، ولدينا كذلك رصيد استراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر، ويتم حاليًا التفاوض لتوقيع اتفاقيات مع بعض الدول الموردة، لزيادة كمية المخزون.

وأضاف أن مخزون السكر أيضا يكفي لمدة 6 أشهر، وفي الوقت نفسه يتوافر الأرز ، وتم التعاقد على استيراد 50 ألف طن.

مدبولي يوجه بزيادة الكميات المتعاقد عليها من الرءوس الحية

وفيما يتعلق باستعدادات عيد الأضحى، نوه وزير التموين إلى أنه يتم التعاقد على كميات كبيرة من الرؤوس الحية لتوفير اللحوم.

ووجه رئيس الوزراء بالعمل على زيادة أعداد الكميات المتعاقد عليها، بحيث يتم الحفاظ على الأسعار خلال عيد الأضحى المبارك.