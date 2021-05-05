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الحكومة: مطاعم وكافيتريات الفنادق لا تخضع لمواعيد غلق المحال و12 نشاطا آخر مستثنيا (مستند)

حتى الساعة السادسة صـباحا بكافـة أنحاء الجمهورية
صفية حمدي 12:59 ص, الخميس, 6 مايو 21 12:59 ص, الخميس, 6 مايو 21

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نشرت الجريدة الرسمية نص قرار رئيس الوزراء بما تم الموافقة عليه من قرارات خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا وأعلنها رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي ظهر الأربعاء.

ونص القرار في مادته الثانية على أن حكم المادة الأولى الخاصة بأن يتم غلق المحال والمولات والكافيتريات الساعة التاسعة مساء لا يسري على المطاعم والكافيتريـات الكائنـة بالمنشآت الفندقية مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة ، ومحال البقالـة، البدالين التموينين، محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسـماك، والصيدليات ، والسوبر ماركت .

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كما لا يسرى على أسواق الجملة المرخصة من الجهات المختصة علـى أن يقتصر العمل بأسواق الجملة من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا علـى اسـتلام وتسليم البضائع دون التعامل مع الجمهور ، وأيضا ماكينات تموين المركبـات بـالوقود ، مراكـز الصيانة السريعة بمحطات الوقود .

ونصت المادة الأولى على أن تُغلق الساعة التاسعة مساء أمام الجمهور وحتى الساعة السادسة صـباحا بكافـة أنحاء الجمهورية جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريـات والكافيهـات والكازينوهـات والملاهي والنواد ى الليلية والحانات والمراكز التجارية ( المولات التجارية ) وغيرهـا من المحال والمنشآت التي تبيع الـسلع التجار يـة أو تقـدم المـأكولات أو الخـدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة وجميع المحال العامة مع الالتزام بجميـع الإجراءات الاحترازية المقررة .

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ونصت على أن يقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات والمنشآت السياحية التى تقدم المأكولات والمـشروبات بعـد الساعة التاسعة مساء على تقديم خدمة التيك أواى دون الجلوس وخـدمات التوصـيل للمنازل مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة .

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بقلم صفية حمدي

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