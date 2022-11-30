الحكومة: مصر تنجح في تسجيل احتفالات رحلة العائلة المقدسة في اليونسكو

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم نجاح مصر في تسجيل ملف الاحتفالات المتعلقة برحلة “العائلة المقدسة” بها على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية في منظمة الـ “يونسكو”.

وذلك وفقا لما أعلنته اللجنة الدولية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي اليوم، خلال دورتها السابعة عشرة، والتي تقام حاليا في العاصمة المغربية الرباط، بعد أن حشدت مصر تأييدا واسعا وصل إلى حد الإجماع.

وأشاد مجلس الوزراء بإحراز ذلك النجاح الكبير، الذي يؤكد أن الدولة المصرية حافظت على تراثها العريق عبر مئات السنين.

وقالت وزيرة الثقافة، إن تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي يعتبر رسالة سلام ومحبة وأمن من الأرض التي احتضنت العائلة المقدسة وأعادت إحياء مسارها وحافظت لسنوات طويلة على الاحتفاء برحلتها إلى مصر.

وتم الإشارة إلى أن ملف مصر للاحتفالات المرتبطة بـ “العائلة المقدسة” بدأ العمل به منذ بضع سنوات، وشاركت فيه وزارة الثقافة، وعدد من الجهات التابعة لها، وبذلت فيه وزارة الخارجية جهدا كبيرا لإنجاح ملف مصر بهذا المجال، من خلال التواصل مع الأطراف الدولية المعنية.

وشارك فيه أيضا وزارة الآثار والسياحة، والعديد من المؤسسات الأهلية، والكنائس المصرية.