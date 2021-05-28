الحكومة : مصر تقدم خدمات التعهيد لـ100 دولة بـ20 لغة.. والأولى إقليميًّا بمؤشر «كيرني» (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمّن إنفوجرافات أكد خلاله احتلال مصر المركز الأول إقليميًّا وقاريًّا، والـ15 عالميًّا في مؤشر كيرني لـ”مواقع الخدمات العالمية”. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة في تنمية صناعة الخدمات التكنولوجية والمعروفة باسم “التعهيد”، تتمثل في نقل أعمال وخدمات تجارية من وإلى مصر.

وذلك اعتمادًا على عدة عوامل تنافسية تكمن في الكوادر البشرية المدرَّبة والموقع الجغرافي المميز وانخفاض المقابل المالي، مقارنة بغيرها من الدول الأخرى، حيث سعت الدولة إلى زيادة العائدات من هذه الصناعة عبر التوسع فى إنشاء المدن التكنولوجية فى المحافظات وتوفير التدريب وفرص العمل.

وذكر المركز الإعلامي أن ذلك يأتي ضمن إستراتيجية بناء “مصر الرقمية”، لتظل محطَّ أنظار المؤسسات الدولية وخبراء الصناعة ومحور اهتمام الشركات العالمية في مجال تعهيد خدمات التكنولوجيا العابرة للحدود.

وجاء في التقرير أن مؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية يضم 60 دولة تم اختيارها على مستوى العالم، على أساس حجم المدخلات وأنشطة الخدمات عن بُعد، والمبادرات الحكومية لتنمية قطاع الاتصالات والمعلومات، ويتناول المؤشر 4 محاور رئيسية هي (الجاذبية المالية، وتوافر العمالة الماهرة، وبيئة الأعمال، وقابلية الدولة للتحول الرقمي).

وأشار التقرير إلى ترتيب مصر بمؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية عام 2021، حيث جاءت بالمركز الـ15 عالميًّا، والأول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا بـ5.62 نقطة.

وذكر أن مصر تتفوق بذلك على عدد من دول المنطقة، حيث تلتها الإمارات بـ5.47 نقطة، ثم تركيا بـ5.46 نقطة، وموريشيوس بـ5.45 نقطة، وكينيا بـ5.31 نقطة، والمغرب بـ5.28 نقطة، ثم غانا بـ5.19 نقطة، بعد ذلك إسرائيل بـ4.69 نقطة، وجنوب إفريقيا بـ4.6 نقطة.

وعن تطور قيمة مصر بمؤشر كيرني لمواقع الخدمات العالمية خلال الفترة (2014– 2021)، أوضح التقرير أن مصر حصلت على 5.62 نقطة في عام 2021، مقارنة بـ5.56 نقطة عام 2019، و5.62 نقطة عام 2017، و5.45 نقطة عام 2016، و5.62 نقطة عام 2014.

وأبرزَ التقرير مقدرات قطاع التعهيد في مصر، موضحًا أن حجم الصادرات الرقمية زادت بنسبة 173.3%، حيث سجلت 4.1 مليار دولار عام 2020، مقارنة بـ1.5 مليار دولار عام 2014.

وذكر التقرير أن هناك نحو 240 ألف مواطن يعملون فى مصر بمجال خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات العابرة للحدود، وهناك 100 دولة تقدم مصر لها خدمات التعهيد ومراكز الاتصال بـ20 لغة مختلفة، وتصل نسبة استحواذ مصر الحالية على صناعة خدمات التعهيد عالميًّا إلى 17%، طبقًا لمؤسسة IDC.

وتناول التقرير الحديث عن مبادرة “مستقبلنا.. رقمي”، موضحًا أن المبادرة تعد منحة مجانية بالكامل، لتدريب الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وأنها أبرز مبادرات مصر الرقمية، وتم تخريج 40 ألف شاب من أصل 100 ألف شاب مستهدف تدريبهم عن بُعد.

وأضاف التقرير أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقيمة، إضافة إلى إتاحة فرص عمل للشباب على نطاق واسع من خلال تأهيلهم على ممارسة الوظائف الرقمية الحرة.

ووفقًا للتقرير، أكدت شركة كيرني أن مبادرات مصر الرقمية حققت العديد من المكاسب من خلال الشركات التي تقدم خدمات تكنولوجية وبرمجيات متقدمة للأسواق العالمية.

واستعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خريطة لترتيب الـ60 دولة التي يضمها مؤشر “كيرني” على مستوى دول العالم، وأبرزها الهند التي جاءت في المركز الأول، ثم الصين بالمركز الثاني، والبرازيل بالمركز الخامس، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية بالمركز السابع، ثم المملكة المتحدة بالمركز الثامن.

واحتلت ألمانيا المركز 16 بالمؤشر، وروسيا المركز 21، واليابان المركز الـ22، والإمارات المركز 25، تلتها تركيا في المركز 26، وأسبانبا في المركز 28، وفرنسا في المركز 29.

في حين جاءت المغرب في المركز 40، ثم جاءت كوريا الجنوبية في المركز 41، وغانا في المركز الـ43، والأرجنتين المركز 45، وكندا المركز 46، وأرجواي 48، وجنوب أفريقيا 57.