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الحكومة: مصر تستقبل 2.5 مليون جرعة لقاح «سينوفارم» و5 ملايين من «استرازينكا» بحلول يونيو

وصول 500 ألف جرعة من لقاح "ساينوفارم" خلال الأيام المقبلة
صفية حمدي 1:10 م, الأربعاء, 19 مايو 21 1:10 م, الأربعاء, 19 مايو 21

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عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا ، والموقف الوبائى على مستوى المحافظات، ومعدل التغيير فى أعداد الإصابات الأسبوعى، وما يتعلق بنسب إشغال أجهزة التنفس على مستوى محافظات الجمهورية.

وتطرقت الوزيرة إلى الوضع الوبائى العالمى، لافتتة إلى إجراءات الحجر الصحى المتخذة للتعامل مع الرحلات القادمة من عدد من الدول سواء الجوية أو البحرية المباشرة منها أو غير المباشرة.

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وتناولت الخطوات التى اتخذتها بعض الدول تخفيفا للإجراءات الاحترازية، كفترة للتقييم والنظر فى مدى استمرار الغلق، وعلاقة ذلك بتزايد أعداد المصابين بالفيروس.

وأطلعت الوزيرة مجلس الوزراء على الموقف الحالى لتعاقد وتوريد لقاحات فيروس كورونا، ومنها لقاح “ساينوفارم”، ولقاح “استرازينيكا”، ولقاح “سينوفاك”، مشيرة إلى الكميات التى وصلت حتى الآن، والمتوقع وصوله خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أنه من المنتظر وصول 500 ألف جرعة من لقاح “ساينوفارم” الصينى خلال الأيام القليلة القادمة ليصبح إجمالى ما وصل من هذا اللقاح 2.580.400 جرعة.

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كما يتوقع وصول 1.9 مليون جرعة من لقاح “استرازينيكا” من خلال “كوفاكس” خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم، وبذلك يصل إجمالى المتوافر من هذا اللقاح 5.253.600 جرعة.

إلى جانب توقع وصول مليون جرعة من لقاح “سينوفاك” الصينى، خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو أو الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، إضافة إلى المادة الخام اللازمة لتصنيع 2 مليون جرعة من هذا اللقاح، التى بدأ شحنها، والمنتظر وصولها قريبا.

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بقلم صفية حمدي

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