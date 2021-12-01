الحكومة: مصر بالمركز 36 في مؤشر العلامات الوطنية لقياس صورة وسمعة دول العالم

مركز مصر استقر في المرتبة الـ 36 من بين 60 دولة عام 2021

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ترتيب مصر في مؤشر إنهولت-إبسوس للعلامات الوطنية الصادر عن مؤسسة إبسوس عام 2021، في إطار رصده لمختلف المؤشرات الدولية والعالمية التي تتناول مصر في مختلف المجالات.

وذكر أن مركز مصر استقر في المرتبة الـ 36 من بين 60 دولة عام 2021، مسجلة 56.88 نقطة، مثلما جاءت أيضًا في المركز الـ 36 من بين 50 دولة عام 2020 بحصولها على 53.92 نقطة.

ونوه مرجز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأن المؤشر يهدف إلى قياس وتتبع صورة وسمعة دول العالم؛ وهو يقيس فى كل عام كيف يتم النظر إلى 60 دولة على عدة مستويات مختلفة تتضمن حوكمة الدولة، والسياحة، والاستثمار، والثقافة، والهجرة، وموقف الصادرات.

ويجمع المؤشر أكثر من 60 ألف مقابلة عبر الإنترنت في 20 دولة مع أشخاص تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، لتعكس البيانات الخصائص الديموغرافية الرئيسة بما في ذلك العمر والجنس.

وأشار إلى أن ألمانيا استحوذت على المركز الأول في المؤشر على مستوى العالم، تلتها كل من كندا واليابان في المركزين الثاني والثالث، وإيطاليا، والمملكة المتحدة على التوالي.