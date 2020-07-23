الحكومة : مصر أكدت حصتها من لقاح كورونا مع «جافي» وبدء التصنيع في سبتمبر

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريرا من اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بشأن جهود الهيئة في متابعة إنتاج لقاحات فيروس كورونا المستجد التي تقوم بها العديد من الشركات حول العالم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة لملف توفير اللقاحات لفيروس كورونا المستجد فور إتاحتها من قبل الشركات العالمية .

وتابع أنه في هذا الصدد عقد على مدار الأسابيع الماضية اجتماعات دورية مع وزيرى التعليم العالى والصحة، بحضور مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ورئيس الهيئة المصرية للدواء، وتم التأكيد على ضرورة متابعة نتائج تجارب اللقاحات العالمية للحصول عليها فور إمكانية تعاقد الدول المختلفة لاقتنائها.

وأشار اللواء بهاء الدين زيدان، خلال التقرير، إلى أن منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين “جافي” عرضت اللقاحات المختلفة المتوفرة لديها والشركات المُصنعة والمراحل المختلفة لتطوير اللقاحات، وعرضت الجدول الزمني لبدء عملية تصنيع وتوريد اللقاح للدول المختلفة.

وتم الإشارة إلى أن منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين “جافي” هي أحد المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص والمعنية بحماية الأطفال والحفاظ على صحة الأفراد من خلال زيادة الفرص المتساوية للحصول على التطعيم، من خلال عدد من الحكومات المتبرعة، ومنظمة الصحة العالمية ويونيسيف والبنك الدولي ومؤسسة بيل جيتس وغيرها من شركاء القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي، أنه سوف يتم بدء تصنيع اللقاحات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، و “جافي” سوف تضع خطة لتوزيع اللقاحات على الدول.

وأوضح رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أن مصر جددت التأكيد على حصتها من اللقاح من “جافي” خلال اجتماع انعقد أمس الأول بحضور ممثلين عن كل من هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية ومسئولين من منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين.