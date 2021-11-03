الحكومة : مخصصات «الصحة» 108.8 مليار جنيه مقابل 62 مليارا عام 2018 و«التعليم» 172.6 مليار

وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان رسمي، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء

رصدت الحكومة ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن تراجع الإنفاق الحكومى بشكل كبير على قطاعى الصحة والتعليم.

وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان رسمي، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الإنفاق الحكومى على قطاعى الصحة والتعليم.

وشددت الوزارة على أن هناك تطوراً كبيراً وزيادة ملحوظة فى الإنفاق الحكومى على قطاعى الصحة والتعليم بشكل سنوي، حيث ارتفع حجم الإنفاق على قطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2021/2022، ليصل إلى 108.8 مليار جنيه.

وذلك مقارنةً بـ 93.5 مليار جنيه فى موازنة عام 2020/2021، و73.1 مليار جنيه فى موازنة عام 2019/2020، و61.8 مليار جنيه فى موازنة 2018/2019.

وكذلك ارتفع حجم الإنفاق على قطاع التعليم فى الموازنة العامة الجديدة 2021/2022، ليصل إلى 172.6 مليار جنيه، مقارنةً بـ 157.6 مليار جنيه فى موازنة عام 2020/2021، و132مليار جنيه فى موازنة عام 2019/2020، ومقابل 115.7 مليار جنيه فى موازنة عام 2018/2019.

وناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام.

وناشدهم فى حالة وجود أى استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكترونى للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يتم الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى (rumors@idsc.net.eg).