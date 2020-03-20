الحكومة : مخزون جميع السلع الأساسية آمن ويكفي لمدة لا تقل عن 4 أشهر 

نفت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء عن نقص السلع الأساسية في جميع محافظات الجمهورية.

وفي تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التموين على أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع الأساسية بأي محافظة من محافظات الجمهورية.

وشددت على انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً في الأسواق وفي جميع فروع المجمعات الاستهلاكية ولدى بقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي.

وزارة التموين : لا صحة لما تردد بشأن نقص السلع الأساسية

كما أكدت الوزارة خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق على أن المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الأساسية آمن ويكفي لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.

ومع نفي نقص السلع الأساسية ، شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن هناك حملات تفتيشية يتم شنها على الأسواق بكافة أنحاء الجمهورية.

وشددت أيضا على أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي تاجر يتعمد إخفاء سلع غذائية من الأسواق بهدف تحقيق أرباح مضاعفة من خلال بيعها خلال المرحلة القادمة.

وأكدت وزارة التموين خلال تقرير الحكومة على أن السلع التموينية -خاصة السلع الأساسية- تتوافر بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين لعدة شهور قادمة.

وأضافت أن ذلك فضلاً عن توفير كميات من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية تزامناً مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وجانب تكثيف الرقابة التموينية على جميع الأسواق، والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق.

ونوهت لأن ذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف أعباء المواطنين، خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

وفي النهاية، ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

وطلبوا في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.