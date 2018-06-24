الحكومة: مخالفات بيع أسطوانات البوتاجاز تتراجع

المال- خاص تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، تقريراً حول جهود التفاعل مع شكاوى المواطنين التي استقبلتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة حول أسعار المحروقات وتعريفة نقل الركاب خلال الفترة عن 16 – 22 يونيو 2018وبلغت عدد

المال- خاص

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، تقريراً حول جهود التفاعل مع شكاوى المواطنين التي استقبلتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة حول أسعار المحروقات وتعريفة نقل الركاب خلال الفترة عن 16 – 22 يونيو 2018

وبلغت عدد الشكاوي 916 شكوى تم التعامل معها بمعرفة الجهات المختصة، وفق بيان لمجلس الوزراء نشره عبر صفحته بـ”فيسبوك”.

وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن التقرير كشف التراجع الكبير في أعداد الشكاوى المسجلة الخاصة بتجاوزات ارتفاع تعريفة نقل الركاب، وسعر بيع أو توافر اسطوانات البوتاجاز، خلال الفترة المشار إليها

ووفق سلطان، استقبلت المنظومة 40 شكوى يوم 16 يونيو، ثم تصاعد العدد ليبلغ ذروته يوم 18 يونيو الذي سجل 254 شكوى، قبل أن يبدأ منحى تسجيل الشكاوى في الانخفاض، حيث استقبلت المنظومة 150 شكوى خلال يوم الأربعاء 20 يونيو، وصولاً إلى 49 شكوى يوم 22 يونيو، ذلك إلى جانب عدم تسجيل أية شكاوى حول تعريفة نقل الركاب في عدد 11 محافظة، بينما لم تستقبل المنظومة سوى 11 شكوى حول أسطوانات البوتاجاز من 5 محافظات فقط.

وأوضح السفير أشرف سلطان أن النتائج التي عكسها التقرير تعد ثمرة تكامل الجهود الحكومية لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، والتفاعل الجاد والسريع مع أي شكاوى أو مخالفات يتم الإبلاغ عنها

وأشار إلى أنه تم التنسيق بين الوزارات والمحافظين من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز معلومات مجلس الوزراء، وجرى توجيه شكاوى “ارتفاع تعريفة نقل الركاب” وأسطوانات البوتاجاز والمحروقات” إلى الوزارات والمحافظات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى بعد التحقق من جديتها وبما يتفق مع طبيعة كل شكوى