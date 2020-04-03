الحكومة : محلات الجزارة تعمل بشكل طبيعي وفقاً لمواعيد حظر التحرك

رصدت الحكومة ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء حول إغلاق كافة محال الجزارة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وفي تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه لا صحة لإغلاق محال الجزارة في أي محافظة من محافظات الجمهورية، والوزارة لم تصدر أي قرارات متعلقة بهذا الشأن.



وأكدت وزارة الزراعة عبر تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق أن كل محال الجزارة تعمل بشكل طبيعي وفقاً لمواعيد حظر التجوال المُعلنة رسمياً.

الزراعة : استمرار تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية على محال الجزارة والمجازر

وشددت على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية على محال الجزارة والمجازر ومنافذ بيع اللحوم المختلفة لتتأكد من مطابقة المعروض المواصفات القياسية.



وذكرت أنه يتم توفير اللحوم البلدية في المنافذ الاستهلاكية بصفة دورية وبأسعار اقتصادية تيسيراً على المواطنين ومحدودي الدخل، ولمواجهة غلاء الأسعار.

وأوضحت أن ذلك يتم عقب ذبح المواشي بالسلخانات، واتخاذ جميع الإجراءات الطبية والكشف اللازم، في إطار حرص الدولة على الحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير لحوم آمنة للمواطنين.

ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند لأي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

ونفت الحكومة غلق محال الجزارة خلال تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات الذي تصدره كل جمعة وترصد خلاله شائعات ترددت على مدار الأسبوع .

ونفت شائعات أخرى خلال التقرير منها شائعات أخرى ترتبط بأزمة فيروس “كورونا” المستجد ورصدت خلالها 8 شائعات تم نفيهم جميعا من بينهم أنه يتم حرق جثامين ضحايا الفيروس.

وكما نفت الحكومة أيضا وجود أزمة وعجز في أسطوانات البوتاجاز ونفت شائعة اخرى أيضا بوجود عجز في الدقيق .

ويصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات دوريا تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لرصد الشائعات والرد عليها وتوضيح الحقائق للمواطنين.