الحكومة: محاضر مباحثات الجزيرتين متوفرة لمن يريد الاطلاع

ياسمين فوازقال المستشار عمر مروان، وزير الشئون النيابية، إن الحكومة وفرت محاضر المباحثات المصرية السعودية في الاجتماعات الـ11 التي سبقت توقيع الاتفاقية، مؤكدا أنها متاحة لكل من يريد الاطلاع عليها.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب المنعقد برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس ا



ياسمين فواز

قال المستشار عمر مروان، وزير الشئون النيابية، إن الحكومة وفرت محاضر المباحثات المصرية السعودية في الاجتماعات الـ11 التي سبقت توقيع الاتفاقية، مؤكدا أنها متاحة لكل من يريد الاطلاع عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب المنعقد برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لاستكمال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير.

كان سامح شكرى، وزير الخارجية، قد قال في اجتماع اللجنة التشريعية أمس، إنه تم التوقيع علي اتفاقية تيران وصنافير بعد 11 اجتماعا مشتركا مع الجانب السعودي استنادا إلي القرار 27 الذي أصدره الرئيس مبارك.

جدير بالذكر أن اجتماع اللجنة يحضره عدد من الخبراء ممن حضروا اجتماع أمس من أعضاء اللجنة القومية المصرية للبحار، ورئيس الجمعية الجغرافية.