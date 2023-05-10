الحكومة: مجلس الوزراء انتقل للعمل بالكامل من العاصمة الإدارية

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الموقف الخاص بجاهزية الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كجزء من المرحلة الثانية لعملية الانتقال بعدد 19 وزارة/جهة، على أن يبدأ انتقال تلك الجهات بداية من الأسبوع القادم، إضافة إلى الـ 14 وزارة وجهة التي انتقلت بالفعل في المرحلة الأولى.

وتطرق رئيس الوزراء إلى نتائج الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي في مقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الأسبوع الماضي، وحضره عدد من الوزراء والمسئولين، للاطلاع على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة الى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد في هذا الصدد، أنه تم الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء، للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، ولفت إلى قيامه أمس بزيارة وزارتي النقل والإسكان اللتين انتقلتا بالكامل، وسيزور عدداً من الوزارات المنتقلة تباعاً.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة انتهاء انتقال باقي الوزارات تباعاً، مؤكداً أن الموظفين المنتقلين بدأوا في التأقلم مع المقار الجديدة، ووسائل المواصلات، وسيتم خلال أيام تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين الذين تقدموا للحصول عليها في مدينة بدر.