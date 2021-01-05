الحكومة: مبادرة تخفيض أسعار الطيران الداخلى تبدأ 15 يناير.. وحوافز بالفنادق

المبادرة تأتى فى إطار جهود الدولة لدعم قطاع السياحة، وفى إطار بحث سبل التعاون التى من شأنها تنشيط السياحة الداخلية لمختلف المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية

أُحيط مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم بمبادرة تخفيض أسعار الطيران الداخلى، التى تحمل عنوان “شِّتى فى مصر” ، تحفيزاً للسياحة الداخلية.

وتم التنويه بين قرارات اجتماعه اليوم إلى أن تنفيذ المبادرة سوف يبدأ من يوم الجمعة الموافق 15/1/2021، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 28/2/2021.

وتمت الإشارة، إلى أن تلك المبادرة تأتى فى إطار جهود الدولة لدعم قطاع السياحة، وفى إطار بحث سبل التعاون التى من شأنها تنشيط السياحة الداخلية لمختلف المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية.

وتم عقد عديد من الاجتماعات التنسيقية التى ضمت كلاً من وزيرى السياحة والآثار والطيران، إضافة إلى ممثلى اتحاد الغرف السياحية، وغرف المنشآت الفندقية.

وجاء فى بيان قرارات مجلس الوزراء أنه تم الاتفاق على أن تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بتحديد سعر مخفض لبيع تذاكر الطيران للمقاصد السياحية.

وتم الاتفاق على قيام الفنادق المتواجدة فى تلك المقاصد بطرح أسعار تشجيعية، بما يساهم فى تشجيع حركة السفر.