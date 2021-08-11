لايف

الحكومة: مؤشرات نتائج الثانوية نفس معدلات النجاح بالأعوام السابقة وتنسيق الكليات سينخفض

خلال استعراض المؤشرات الأولية لنتائج امتحانات الثانوية العامة
صفية حمدي 3:08 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21 3:08 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعا اليوم مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة.

جاء ذلك لاستعراض المؤشرات الأولية لنتائج امتحانات الثانوية العامة واستعدادات مكتب التنسيق لاستقبال الطلاب الناجحين.

وطبقا لما تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء اليوم، فإن مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة تؤكد أنها نفس معدلات النجاح المعتادة في الأعوام السابقة، بينما من المتوقع انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة، مقارنة بالأعوام الماضية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة غدا الخميس..الأرصاد : الرطوبة تسجل 80 للعظمي على القاهرة وطقس شديد الحرارة

عصام عميرة 3:22 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

«الإحصاء»: 98.3 % من الشباب الذى يستخدم الإنترنت ينشط على وسائل التواصــل الاجتماعي فى 2020

سمر السيد 2:49 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

تعرف على فيروس «ماربورج» القاتل الذي يثير الهلع في العالم

محمد عبد السند 1:57 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

وزيرة الصحة : فحص 18 مليون سيدة خلال عامين

المرسي عزت 1:35 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

وزيرة الصحة تستعرض مستجدات كورونا وانتقال سلالة دلتا.. واستقبال 3 لقاحات الشهر الجاري

صفية حمدي 1:08 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

الحكومة: منشورات نتائج امتحانات الثانوية العامة غير صحيحة وانتظروها 15-18 أغسطس

صفية حمدي 12:27 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21