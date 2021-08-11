الحكومة: مؤشرات نتائج الثانوية نفس معدلات النجاح بالأعوام السابقة وتنسيق الكليات سينخفض

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعا اليوم مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة.

جاء ذلك لاستعراض المؤشرات الأولية لنتائج امتحانات الثانوية العامة واستعدادات مكتب التنسيق لاستقبال الطلاب الناجحين.

وطبقا لما تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء اليوم، فإن مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة تؤكد أنها نفس معدلات النجاح المعتادة في الأعوام السابقة، بينما من المتوقع انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة، مقارنة بالأعوام الماضية.