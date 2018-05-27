الحكومة: مؤتمر صحفى مطلع يونيو لإتاحة معلومات تشغيل المتحف الكبير

المال-خاصتقرر عقد مؤتمر صحفي عالمي مطلع الشهر المقبل بقاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير، لإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للتقدم لإدارة وتشغيل الخدمات بمشروع المتحف الكبير عند طرحها لاحقاً.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور وزيري الاستث

المال-خاص

تقرر عقد مؤتمر صحفي عالمي مطلع الشهر المقبل بقاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير، لإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للتقدم لإدارة وتشغيل الخدمات بمشروع المتحف الكبير عند طرحها لاحقاً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور وزيري الاستثمار والتعاون الدولي، والآثار، وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة الخطوات الجارية لاستكمال تنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير وبدء تشغيله مطلع 2019، فضلاً عن اختيار أفضل الطرق لإدارة وتشغيل هذا الصرح الضخم وفقاً للمعايير العالمية، حيث إنه يعد أكبر المجمعات الثقافية فى العالم.

وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بإنجاز هذا المشروع المها وفق البرنامج الزمني المحدد، الذي شهد طفرة ملحوظة خلال العامين الماضيين، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تخطت نسبة الإنجاز 75%، وأشار الى أهمية المشروع باعتباره صرحاً فريداً لعرض آثار الحضارة المصرية القديمة وإبرازها بالصورة التي تعكس رقي وعظمة هذه الحضارة العريقة.

من جانبه عرض وزير الآثار الإجراءات التي تتم لاستكمال هذا المشروع، لافتاً إلى أنه سيتضمن إلى جانب قاعات العرض المتحفي التي تضم المقتنيات الأثرية، عدداً من الخدمات السياحية والتعليمية والترفيهية، من بينها قاعات للمؤتمرات، وسينما، ومحال تجارية، وبازارات، وحدائق، ومطاعم.

يذكر أن اجمالى المساحة المخصصة لمشروع المتحف الكبير يبلغ 480 ألف م2، تتضمن مساحات أثرية في صورة صالات مغلقة وساحات مفتوحة لعرض المقتنيات الأثرية، بما يمثل ثلث المساحة الإجمالية، فيما خصصت ثلثى المساحة كمساحات استثمارية لإقامة قاعات عرض، ومكتبة عامة، ومطاعم، ومحال تجارية وغيرها من الخدمات السياحية والترفيهية.

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