الحكومة : لولا مشروعات الكهرباء والغاز كان التيار سيتوافر 3 ساعات فقط فى اليوم

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على ما يثار حول مشروعات الكهرباء وأزمة انقطاع التيار ، وقال إنه يتحدث من منطلق علمي وأنه إذا كنا نعاني من انقطاع 3 ساعات للكهرباء فإنه لولا المشروعات التي تمت كانت الـ 3 ساعات التي نشهدها من انقطاع من الكهرباء ستكون هي المتوافرة فقط للكهرباء وتنقطع باقي اليوم .

وقال رئيس الوزراء – في تصريحات تليفزيونية من مقر الحكومة في العلمين الجديدة – إنه كان قد أعلن أننا مضطرون لتخفيف الأحمال حتى منتصف الأسبوع الحالي باعتبار أنهم كانوا يأملون أن تنكسر هذه الموجة الحارة مع هذا التوقيت وللأسف لم يحدث ذلك، وبناء عليه طلبوا من كل الجهات المعينة منحهم رؤية لشهر أغسطس بالكامل وقيل أننا أيضا في أغسطس نتحدث عن ارتفاع في درجات الحرارة غير مسبوق .

وأوضح مدبولي أن استهلاكنا وصل إلى 36 جيجا من الكهرباء في اليوم الواحد .