الحكومة: لن يتم دمج شعبتي العلوم والرياضيات في الثانوية العامة

نفت الحكومة اليوم ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن دمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة في الثانوية العامة بالعام الدراسي المقبل (2020-2021)، وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء،.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لما تردد عن دمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة في الثانوية العامة ، وأكدت أنها لم ترسل أي قوانين تخص إلغاء التشعيب في الثانوية العامة سواء إلى البرلمان أو مجلس الوزراء.

ونوهت الحكومة في سياق متصل إلى أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي لعام 2020 يونيو المقبل وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري التي اعتمدها المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، وسوف يتمكن الطالب من الإجابة في نفس كراسة الأسئلة.

ونفت الحكومة أيضا ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن اعتزام وزارة التربية والتعليم تعديل شروط مسابقة التعاقد مع الـ 120 ألف معلم ، وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم ، ونفت تلك الأنباء .

وأكدت الحكومة من خلال وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لتعديل أي من شروط أو الإجراءات أو الأوراق المطلوبة للتقدم لمسابقة التعاقد مع الـ 120 ألف معلم التي أعلنت عنها الوزارة فى أكتوبر الماضي، وأوضحت أنها ملتزمة بتطبيق كل شروط المسابقة التي تم الإعلان عنها مسبقًا دون أي تعديل حرصاً منها على تحقيق تكافؤ الفرص بين كل المتقدمين ، وذلك مثلما أوضحت عدم صحة ما تردد عن دمج شعبتي الرياضيات والعلوم في الثانوية العامة .

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنها قامت بالاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على الشهادات المهارية المطلوبة للتقدم إلى المسابقة.

وتضم شروط التقدم لمسابقة المعلمين المؤقتين أن يكون المتقدم عضواً نقابياً و حاصلاً على الشهادات المهارية، وعلى المؤهل المناسب خاصةً المؤهل التربوي، ومن غير شاغلي الوظائف الحكومية (تعيين أو تعاقد) .

وتتضمن أيضا أن يكون حسن السمعة ومن مقيمي المربع السكنى للإدارات التعليمية المتقدم لها، وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتقدم في المسابقة فإنها تتضمن (المؤهل الدراسي وصورة من الرقم القومي مثبت فيها محل الإقامة وأن يكون تاريخ صدورها لا يقل عن عام من تاريخ إعلان المسابقة، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم).

وناشدت وزارة التربية والتعليم من خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).