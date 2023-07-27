الحكومة: لن نقطع الكهرباء عن الأماكن السياحية لأنها تدر دخلا للاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه لم يتم قطع الكهرباء عن المناطق السياحية التي تدر دخلا للاقتصاد وتجذب السائحين .

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة حضرها وزيرا الكهرباء والبترول ، (لو قطعنا على المناطق السياحية السائح مش هييجي) .

وأعلن أنه بدءا من يوم الاثنين سيكون محدد ومعلوم توقيت انقطاع الكهرباء بالساعة على مستوى الجمهورية مدينة مدينة وحي حي .

وعلق على ما يثار حول مشروعات الكهرباء وأزمة انقطاع التيار، وقال إنه يتحدث من منطلق علمي وإذا كنا نعاني من انقطاع 3 ساعات للكهرباء فإنه لولا المشروعات التي تمت كانت الـ 3 ساعات التي نشهدها من انقطاع من الكهرباء ستكون هي المتوافرة فقط للكهرباء وتنقطع باقي اليوم .

وأضاف أنهم طلبوا من كل الجهات المعينة منحهم رؤية لشهر أغسطس بالكامل وقيل إننا أيضا في أغسطس نتحدث عن ارتفاع في درجات الحرارة غير مسبوقة .

وقال رئيس الوزراء إنه طالما تجاوزت درجة الحرارة 35 درجة سيستمر تخفيف أحمال الكهرباء .