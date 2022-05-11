الحكومة: لم نمد فترة التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2022 وآخر موعد 12 مايو

رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بمد فترة التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية 2022.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بمد فترة التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية 2022.

وشددت على أن آخر موعد لتلقي طلبات التقديم للراغبين من أعضاء الجمعيات الأهلية في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، يوم الخميس الموافق ١٢ مايو الجاري، ولا نية لمدها لأي فترات أخرى.

ونوهت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج لمتابعة إجراءات تسجيل الحجاج المتقدمين، كما تم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم “0237619909”.

موضحة أن استمارات التقديم للحج متاحة بجميع مديريات التضامن الاجتماعي بالمجان لكافة أعضاء الجمعيات ممن تنطبق عليهم الشروط، وعلى موقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج عبر الرابط التالي: “‏http://hajjfoundation.org.eg”.

وذكرت في سياق متصل، أن الشروط الواجب توافرها تتمثل في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام في أن يكون مسجلاً بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1 يناير 2022، ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عاماً.

إضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادراً على أداء المناسك، وخال من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة، وتقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك، كما سيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

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