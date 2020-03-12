الحكومة للمواطنين : لا تنزلوا الشوارع إلا للضرورة القصوى

وصلت موجهة الطقس السيئ التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية إلى العاصمة القاهرة صباح اليوم الخميس، حيث شهدت مناطق متفرقة أمطار غزيرة ورعدية

أهابت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء اليوم بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار.

وأعلن مسئولو الغرفة أنهم تلقوا شكاوى من مسئولى عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة، من أن نزول عدد من المواطنين بسياراتهم فى الشوارع يعيق معدات وسيارات شفط مياه الأمطار، ويعطلها عن أداء دورها بالسرعة المطلوبة، ونظرا لما أفادت به توقعات هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدم الاستقرار وزيادة فرص سقوط الأمطار الغزيرة، فيرجى من المواطنين الالتزام بمنازلهم لتيسير أداء الجهات المعنية لواجباتها.

ووصلت موجهة الطقس السيئ التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية إلى العاصمة القاهرة صباح اليوم الخميس، حيث شهدت مناطق متفرقة أمطار غزيرة ورعدية.

وبدأت الأمطار خفيفة فجر اليوم في العاصمة تحولت لغزيرة ورعدية على مختلف الأنحاء.

ويتزامن ذلك مع طقس سيئ تشهده الجيزة ومحافظات الجمهورية أيضا.

وكان الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد حذر من تقلبات وصفها بالعنيفة في الطقس أيام الخميس والجمعة والسبت.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرر منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيئ المتوقع.

فيما قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ، إن وزارته قد تلجأ لتخفيض ض