الحكومة : لجنة عليا للمتابعة والتعامل مع سيناريوهات فيروس كورونا

رئيس الوزراء أكد أن الدولة حريصة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس

عرض اللواء أ.ح. عاطف عبد الفتاح أمين عام مجلس الوزراء، تقريراً بنتائج عمل اللجنة العليا لمتابعة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وهي اللجنة التي تم تشكيلها مؤخراً حتى تتولى المتابعة الدقيقة لإجراءات مواجهة الفيروس.

وتعنى اللجنة العليا أيضا بدراسة رفع الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن حتى تشمل الكشف الظاهري عن كافة القادمين إلى البلاد من الدول التى ظهر بها فيروس كورونا .

وتعنى أيضا بوضع خطة طوارئ للتعامل مع أي موقف بالإضافة إلى مواجهة الشائعات المتوقعة بوتيرة سريعة ورسمية.



وعرض أمين عام مجلس الوزراء كافة الإجراءات التي توصلت إليها اللجنة العليا بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة، للتعامل مع الأزمة في كل السيناريوهات المتوقعة.

وجاء ذلك حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً لمُتابعة الإجراءات الإحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا الجديد.

وانعقد الاجتماع بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وحضر أيضا أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ومحمد منار عنبة وزير الطيران المدني.

بالإضافة إلى السفير علاء يوسف مساعد وزير الخارجية للأزمات، ولواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية، وأسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وتم في الاجتماع عرض الأدوار المطلوبة من كل الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف، لتفعيل التنسيق فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة.



أمين عام مجلس الوزراء يعرض الإجراءات التي حددتها اللجنة العليا لمتابعة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وعرض اللواء عاطف عبد الفتاح أمين عام مجلس الوزراء أن للإجراءات التي حددتها اللجنة العليا لمتابعة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على المحور الطبي.

وقال أنها تتضمن حصر وتحديد الأطقم الطبية اللازمة للتعامل وتأهيلها.

بالإضافة إلى حصر وتحديد الأجهزة والمستلزمات الطبية وذلك سواء للمستشفيات الميدانية أو للمواطنين.

وتتضمن الإجراءات أيضا إعداد حملات توعية مستمرة خلال وسائل الإعلام المختلفة، ونشر وتوزيع نشرات دعائية توضح كيفية الوقاية من فيروس كورونا.

وأكد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية حريصة على اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في ضوء بعض الإصابات التي ظهرت بعدد من الدول المحيطة.

ومن بين الإجراءات تشديد الإجراءات الاحترازية والفحص الطبي بالمطارات والموانئ تجاه القادمين من كافة الدول.

كما اتخذ مجلس الوزراء أمس في اجتماعه قراراً يتيح سرعة شراء وتوفير الاحتياجات اللازمة لأخذ الاحتياطات الوقائية بشأن مواجهة ڨيروس “كورونا” المستجد.