لايف

الحكومة : لا صحة لمنع اصطحاب الأطفال في صلاة الجمعة والعيدين بالمساجد 

مع التشديد على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الضوابط التي حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.
صفية حمدي 5:35 م, الأثنين, 18 أبريل 22 5:35 م, الأثنين, 18 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار وزارة الأوقاف تعليمات بمنع اصطحاب الأطفال في صلاة الجمعة والعيدين بالمساجد على مستوى الجمهورية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي، أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، ونفَت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لمنع اصطحاب الأطفال في صلاة الجمعة أو العيدين بالمساجد على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات أو تعليمات بهذا الشأن.

اقرأ أيضا  للإفراج عن دفعة خلال عيد الفطر .. السيسي يوجه بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات

وأكدت السماح للمواطنين باصطحاب الأطفال للمساجد أو دخول الأطفال بأنفسهم لأداء كل الصلوات؛ بما فيها صلاة الجمعة والعيدين بشكل طبيعي دون أي تغيير، مع مراعاة أن يكون الطفل مميِّزًا يفهم معنى المسجد وآدابه ويحسن أداء الشعيرة.

مع التشديد على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الضوابط التي حددتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وأهابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تحريًا للدقة.

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا الجمعة.. ارتفاع في درجات الحرارة واضطراب بالملاحة

وذكرت، في سياق آخر، أنه سيتم السماح بأداء صلاة العيد بذات ضوابط العام الماضي في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، 

وسيتم منع صلاة العيد في الساحات، لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها أو التحكم في تدافع الناس عليها.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (https://ar.awkafonline.com).

اقرأ أيضا  ارتفاع درجات الحرارة غدا .. طقس شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة تلامس 40

وناشدهم للإبلاغ عن أية شائعات أو معلومات مغلوطة الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

ضبط 1.3 طن دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء بالقاهرة

أماني عوض 3:59 م, الأثنين, 18 أبريل 22

ضبط المتهمين بفرض إتاوة على عمال شركات الدعاية بالطريق الدائري

أماني عوض 3:10 م, الأثنين, 18 أبريل 22

ضبط أحد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في القاهرة

أماني عوض 3:01 م, الأثنين, 18 أبريل 22

إصابة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي بفيروس كورونا

محمد عبد السند 2:54 م, الأثنين, 18 أبريل 22

وزيرة التضامن تطلق قوافل الخير لبنك الطعام لـ100 ألف أسرة بالمحافظات الحدودية (صور)

مها يونس 2:53 م, الأثنين, 18 أبريل 22

سحب 4470 رخصة سيارة ودراجة نارية بسبب الملصق الإلكتروني والخوذة

أماني عوض 2:45 م, الأثنين, 18 أبريل 22