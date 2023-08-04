الحكومة : لا صحة لغلق منطقة الأهرامات بالجيزة شهرين لخطة التطوير

رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بغلق منطقة الأهرامات بالجيزة لمدة شهرين ضمن أعمال خطة التطوير.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار ، ونفت تلك الأنباء ، مُؤكدةً أنه لا صحة لغلق منطقة الأهرامات بالجيزة لمدة شهرين ضمن أعمال خطة التطوير ، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وشددت على أن منطقة الأهرامات مفتوحة أمام جميع الزائرين من المصريين والأجانب ، وحركة الزيارة بها تسير بصورة طبيعية.

ونوهت إلى أن أعمال مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة تشمل تطوير المنطقة الأثرية ومداخلها ومحيطها ومركز الزوار بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة لتحسين التجربة السياحية بها أمام الزائرين والسائحين.

وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف التأثير سلباً على حركة السياحة المصرية مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق ، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 – 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] ).