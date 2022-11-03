الحكومة: لا صحة لظهور حالات إصابة بوباء «الكوليرا» في عدد من محافظات الجمهورية

نفت الحكومة الأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول ظهور حالات إصابة بوباء “الكوليرا” في عدد من محافظات الجمهورية.

وقالت الحكومة إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور حالات إصابة بوباء “الكوليرا” في أي من محافظات الجمهورية، مُشددةً على أن مصر خالية تماماً من وباء “الكوليرا”.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بـ”الكوليرا” بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب المرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة.

وأكدت أنه يتم فحص جميع الركاب القادمين من تلك الدول من قبل إدارة الحجر الصحي، لمتابعة حالتهم الصحية قبل دخول البلاد.

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