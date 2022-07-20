الحكومة : لا صحة لزيادة سعر الخبز والدولة مستمرة في تحمل فارق التكلفة

رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع تحريك أسعار السولار.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع تحريك أسعار السولار.

وشددت على صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط دون أي زيادة، واستمرار تحمل الدولة فارق تكلفة زيادة سعر السولار وسدادها لأصحاب المخابز.

وأشارت إلى قيام الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة بسداد صافي تكلفة إنتاج رغيف الخبز بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار طبقًا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية.

وذلك مع شن حملات رقابية دورية على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، وصرفه بشكل منتظم، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

وذكرت الوزارة في سياق آخر، أنه تم صرف أكثر من 65% من السلع التموينية المستحقة للمواطنين حاملي بطاقات التموين، وذلك عن شهر يوليو 2022، وجار تكثيف ضخ السلع الأساسية من مخازن الجملة لمنافذ البقالين من أجل تمكن منافذ بقالي التموين من استكمال صرف السلع التموينية للمواطنين الذين لم يصرفوا بعد.

وتابعت أنها مستمرة في ضخ الآلاف من السلع الحرة في فروع المجمعات الاستهلاكية بالسعر الحر للمواطنين، بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 30% عن أسعار مثيلات نفس السلع في السوق المحلية والسلاسل التجارية الخاصة.

حيث تمتلك الوزارة ما يقرب من 1300 مجمع استهلاكي على مستوى المحافظات يضخ فيها يومياً ما يقرب من 1000 سلعة حرة ومدعمة عن أسعار مثيلاتها في الخارج.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة ناشدهم الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).