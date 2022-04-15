نقل وملاحة

الحكومة: لا صحة لزيادة تعريفة ركوب النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات مع تعديل أسعار البنزين

تزامناً مع تعديل أسعار البنزين
صفية حمدي 3:13 م, الجمعة, 15 أبريل 22 3:13 م, الجمعة, 15 أبريل 22

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رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين .

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين.

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وأوضحت أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس في كافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة، مُشددةً على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة.

وكذلك التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لمنع قائدي السيارات من زيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

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 وناشدت وزارة التنمية المحلية المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالي: “www.facebook.com/sotakmasmwo”، أو الاتصال بالخط الساخن “15330”.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

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وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة ناشدهم الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg)).

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بقلم صفية حمدي

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