نقل وملاحة

الحكومة : لا صحة لزيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام

تحددت أسعار تذاكر الأتوبيسات الجديدة لتصل سعر التذكرة إلى 5 جنيهات لنصف الخط وقيمة 10 جنيهات للرحلة كاملة
صفية حمدي 3:32 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20 3:32 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20

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رصدت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام خلال الفترة المقبلة .

 وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع هيئة النقل العام، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت هيئة النقل العام أنه لا صحة لتطبيق أي زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام الفترة المقبلة، وأوضحت أن أسعار التذاكر الحالية كما هي دون إقرار أي زيادات عليها، مع استمرار الاشتراكات دون أي تغيير، بهدف التيسير على المواطنين وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية.

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ونوهت هيئة النقل العام في سياق متصل خلال تقرير توضيح الحقائق إلى أنه تم تدشين 3 خطوط جديدة للأتوبيسات المكيفة التي تعمل بالغاز الطبيعي، وأن عدد الأتوبيسات الجديدة وصل إلى 20 أتوبيساً تعمل بالغاز الطبيعي ليصبح 85 أتوبيساً في القاهرة تعمل حالياً بالغاز.

وأوضحت أنه تم تحديد أسعار تذاكر الأتوبيسات الجديدة ليصل سعر التذكرة بها إلى 5 جنيهات لنصف الخط وقيمة 10 جنيهات للرحلة كاملة أو أزيد من نصف الخط.

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وضمت الخطوط الجديدة “النزهة الجديدة – الجامعة الأمريكية”، “ومساكن بيتشو – كورنيش النيل – المنيل – بولاق الدكرور”، و”الأميرية – المطرية – عباس العقاد – الجامعة الأمريكية”.

ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء و هيئة النقل العام  جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار .

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بقلم صفية حمدي

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