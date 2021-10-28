الحكومة : لا صحة لإيقاف بعض بطاقات مستفيدي معاش «تكافل وكرامة» خلال أكتوبر

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي انتظام صرف معاش "تكافل وكرامة" ببطاقات الصرف من منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين بشكل طبيعي ما دامت تتوافر بهم جميع شروط استحقاق المساعدة.

رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إيقاف بعض بطاقات الصرف الخاصة بمستفيدي معاش “تكافل وكرامة” خلال شهر أكتوبر الحالي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي، أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونفَت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف بطاقات الصرف الخاصة بمستفيدي معاش “تكافل وكرامة” خلال شهر أكتوبر الحالي، وأنه لم يصدر أية قرارات بهذا الشأن.

وأكدت الوزارة انتظام صرف معاش “تكافل وكرامة” ببطاقات الصرف من منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين بشكل طبيعي ما دامت تتوافر بهم جميع شروط استحقاق المساعدة.

وناشدت المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أية مشكلة، سواء في الصرف أو توقف بطاقة الصرف، تقديم تظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط التالي: “https://tk.moss.gov.eg/“، أو الاتصال بالخط الساخن 19680.

وذكرت، في سياق متصل، أن شروط الاستهداف لبرنامج “تكافل وكرامة” تتمثل في أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج “تكافل” لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن السادسة، ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية.

أو الأسرة لديها أطفال من سن ست سنوات حتى سن الثمانية عشر عامًا، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة، أو الأسرة لديها أبناء في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة، مع تقديم كل المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل.

وبالنسبة لبرنامج “كرامة” أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج “كرامة”: (من المسنّين بعمر يبدأ من 65 عامًا فما فوق- ومن أصحاب عجز أو مرض مُزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل بالنسبة القانونية المحددة- الأيتام مع عدم وجود أيٍّ من موانع الصرف طبقًا للتحققات المختلفة).

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

وناشدهم في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg)، أو الاتصال بالخط الساخن 19680، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يتم الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).