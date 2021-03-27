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الحكومة: لا صحة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية ورقيًا خلال العام الدراسي الحالي

سيتم إجراء امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة إلكترونياً على التابلت
صفية حمدي 11:48 ص, السبت, 27 مارس 21 11:48 ص, السبت, 27 مارس 21

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رصدت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء حول إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ورقياً خلال العام الدراسي الحالي 2020/ 2021.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قي بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ورقياً خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إجراء امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة إلكترونياً على التابلت، في لجان بالمدارس، وستقيس أسئلة الامتحانات -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ.

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ونوهت الوزارة إلى إجراء تجارب لاختبارات الطلاب، مرتين في شهر أبريل ومايو من داخل المدارس لدراسة كفاءة الشبكات وشرائح الطلاب، بهدف اختبار المنظومة، وكذلك تحديد المشكلات وحلها تمهيداً لإجراء اختبارات تجريبية في شهر يونيو كمحاكاة للاختبارات النهائية.

وذكرت في سياق متصل، أنه سيتم عقد امتحانين مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة على أن يكون الامتحان ورقياً -اختيار من متعدد في ورقة مجمعة للجدول المرفق- وتكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).

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وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق .

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.

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وطلبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

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بقلم صفية حمدي

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