الحكومة: لا زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على مختلف السلع المتداولة

رصدت الحكومة ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على مختلف السلع المتداولة بالأسواق.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لإقرار زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات، ولم يتم إقرار أي زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات، ولم يتم إصدار أي قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، وسعر الضريبة ثابت كما هو ولم يخضع لأي تعديلات.

ونوهت إلى أن إقرار لأي زيادة في الضرائب لا يكون إلا بنص قانوني بعد موافقة مجلس النواب.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).