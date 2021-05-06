سيـــاســة

الحكومة : لا حظر على حركة المواطنين ولا المواصلات والفيديو المتداول قديم

الوزراء: لا صحة للفيديو المتداول وذكر أن الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي عند تطبيق الحظر في بداية انتشار فيروس كورونا، ومن ثم فإن كل المعلومات الواردة به لا تسري على الوضع الحالي.
صفية حمدي 11:59 ص, الخميس, 6 مايو 21 11:59 ص, الخميس, 6 مايو 21

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تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إجراءات مشددة تطبقها الدولة خلال الأسبوعين المقبلين؛ منها حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل وإغلاق جميع المحالّ من الخامسة مساءً، والإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق جميع الخدمات الحكومية المقدَّمة للمواطنين، وغيرها.

رصدت الحكومة تداول مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن إجراءات مشددة تطبقها الدولة خلال الأسبوعين المقبلين؛ منها حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل وإغلاق جميع المحالّ من الخامسة مساءً، والإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت، مع تعليق جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وغيرها، ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تمامًا.

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وأكد مجلس الوزراء، في بيان رسمي، أنه لا صحة للفيديو المتداول وذكر أن الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي عند تطبيق الحظر في بداية انتشار فيروس كورونا، ومن ثم فإن كل المعلومات الواردة به لا تسري على الوضع الحالي.

وأوضح مجلس الوزراء أنه لا يوجد حظر على حركة المواطنين أو إيقاف للمواصلات العامة والنقل الجماعي.

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وأضاف أنه وفقًا لقرارات لجنة أزمة كورونا، سيتم غلق المحالّ والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودُور السينما والمسارح، وما يماثلها من التاسعة مساءً، وغلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، مع حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات.

وكذلك الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، على أن تسري هذه القرارات اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 6 مايو حتى الجمعة 21 مايو، مشيرًا إلى استمرار الجهات المعنية في رصد ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أية مخالفات.

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بقلم صفية حمدي

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