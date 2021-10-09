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الحكومة: لا توجد صور ساخرة و«كوميكس» بكتاب الأحياء المدرسي للصف الثالث الثانوي

لا يوجد أي منهج جديد للمواد الدراسية للصف الثالث الثانوي العام
صفية حمدي 1:54 م, السبت, 9 أكتوبر 21 1:54 م, السبت, 9 أكتوبر 21

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رصدت الحكومة ما نشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وجود صور ساخرة و”كوميكس” بالكتاب المدرسي المطبوع لمنهج الأحياء الجديد الخاص بالصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2021/2022.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود صور ساخرة و”كوميكس” بالكتاب المدرسي المطبوع لمنهج الأحياء الجديد الخاص بالصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2021/2022، وأن الصور المتداولة مفبركة، وغير واردة بأي من الكتب المدرسية لأي من الصفوف الدراسية.

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وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد أي منهج جديد للمواد الدراسية للصف الثالث الثانوي العام، وأن منهج الأحياء كما هو كالعام السابق، دون أي تغييرات أو إضافات جديدة، وشددت على أن جميع مناهج المرحلة الثانوية العامة لا يتم طباعتها، وإنما يتم إتاحتها إلكترونياً على بنك المعرفة المصري.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.

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وناشدهم في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
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بقلم صفية حمدي

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