الحكومة: لا تمرير لزيادة ضريبة السجائر بدور الانعقاد البرلمانى الحالى

مها أبوودن

قررت الحكومة عدم عرض تعديلات ضريبة السجائر على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى بالتوافق مع أعضاء البرلمان، وفقا لتصريحات مصادر حكومية.

وكانت الحكومة قد أعدت تعديلا تشريعيا على شرائح ضريبة السجائر يشمل زيادة جنيه على سعر الأنواع الشعبية، وجنيه وربع لكل من الشريحة المتوسطة والفاخرة.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن السجائر لها وضع خاص، حيث إنه لابد من إقرار تعديل تشريعى على أسعار شرائح ضريبة القيمة المضافة على السجائر، حتى يتسنى تطبيقها، ولا يمكن تطبيقها عن طريق أى قرار حكومى.

وتخضع السجائر لنوعين من الضرائب، الأول «ضريبة نسبية» بواقع أقصاه %150 من سعر العلبة، والثانى «قطعية» أقصاها 275 قرشا على العلبة.

وحول كروت شحن الموبايل والخطوط الجديدة، قالت المصادر لـ«المال» إن مجلس النواب لم يمرر رسم التنمية الخاص بكروت الشحن أو الخطوط الجديدة ضمن التعديلات التى دخلت على قانون رسوم التنمية، وأبقت على تعديلات رسوم التنمية على السيارات والمحاجر وخلافه.

وكانت لجنة الخطة والموازنة قد وافقت قبل إجازة عيد الفطر على تعديلات بقانون رسم التنمية، تقضى بفرض رسوم جديدة على كروت الشحن وخطوط المحمول، وزيادتها على السيارات والمحاجر، إلا أن التصويت على التعديلات فى الجلسة العامة لم يشمل الموافقة على رسوم التنمية الجديدة التى ستفرض على كروت الشحن أو الخطوط الجديدة، فيما أكدت المصادر أن عدم تمرير تلك الرسوم جاء أيضا بالتوافق بين أعضاء البرلمان والحكومة.

وعن تأثير تطبيق المرحلة الثانية من ضريبة «القيمة المضافة» على أسعار كروت شحن الموبايل، قال عمرو المنير إن التأثير سيكون بالخصم من الرصيد بما قيمته أقل من سعر الدقيقة الواحدة فى أكثر من %70 من مبيعات كروت الشحن فئة 10 جنيهات.

وأوضح المنير أن الخصم من الرصيد على فئة 10 جنيهات سيكون بواقع 10 قروش فقط من الرصيد الذى تمت إضافته للكارت عند إجراء آخر تسعيرة جبرية على أسعار الكروت فى سبتمبر الماضى، والتى تمت فى أعقاب تطبيق المرحلة الأولى من قانون الضريبة على القيمة المضافة.

يشار إلى أن اتفاقا تم بين وزارة المالية وجهاز تنظيم الاتصالات بتسعير كارت الشحن فئة 10 جنيهات بقيمة 11 جنيها، وزيادة رصيد إضافى بواقع 40 قرشا، وهو ما يعنى أن الرصيد الإضافى سيصبح 30 قرشا بدلا من 40 قرشا حاليا.