الحكومة : قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن الربع الأول من العام المقبل

في إطار استكمال ما تم التوصل إليه في الأشهر الماضية، ولا سيّما بعد الزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء ووفد وزارى مصرى إلى بغداد مؤخرًا لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة

ترأّس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جلسة المباحثات الثنائية الموسَّعة التي عُقدت، اليوم، في القاهرة بين الجانبين المصري والعراقي؛ في إطار استكمال ما تم التوصل إليه في الأشهر الماضية، ولا سيّما بعد الزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الوزراء ووفد وزارى مصرى إلى بغداد مؤخرًا لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة. وحضر المباحثات عددٌ من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين في البلدين.

وقال رئيس الوزراء، خلال المباحثات، إنه من المقرر أن تعقد قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن، خلال الربع الأول من العام المقبل؛ للإعلان عن حزمة المشروعات المشتركة بين الدول الثلاث.

وشدد على أهمية وضع آليات التنفيذ بشكل عاجل؛ حتى يتسنى الانتهاء من الاستعدادات للقمة الثلاثية المقبلة.

واستهلّ رئيس الوزراء جلسة المباحثات بالترحيب بالوفد الوزاري من دولة العراق الشقيقة، وقال إنهم شرُفوا قبل انعقاد هذه المباحثات الثنائية بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وعبّر خلال المقابلة بكلمات موجزة لكنها تحمل أبلغ تعبير حول ضرورة القيام بكل الجهود الممكنة لدفع العمل المشترك وتفعيل جميع أوجه التعاون بين البلدين، من منطلق التحرك لمصلحة شعبينا.

وأشار إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة التحرك الفوري لتفعيل ذلك التعاون، وتشديده على هذا الموضوع أكثر من مرة خلال المقابلة.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد بتال نجم، وزير التخطيط العراقي، فيما يخص ما أثاره من أن اتفاقية “الإعمار مقابل النفط” سوف تدخل حيز التنفيذ الثنائي، فور إنهاء الإجراءات الدستورية حيالها، مما يجعل لدينا فرصة لنتفق على المشروعات المشتركة.

ونوه بأن هناك توجيهًا من جانب الرئيس السيسي بالبدء بشكل فوري في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة المحددة، إلى حين استكمال إجراءات التصديق على الاتفاق.

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية أعرب عن استعداد مصر لتوفير أي مواد خام، أو مستلزمات، أو تجهيز منشآت للجانب العراقي على الفور، واستعدادها للتغلب على أي إجراءات روتينية قد تُعَرقل تفعيل هذا التعاون، إضافة إلى التوجيه الرئاسي بتشكيل لجنة متابعة دائمة من الجانبين لتنفيذ تلك المشروعات.

وفي ضوء ذلك أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توافقًا في الرؤى مع شقيقه العراقي مصطفى الكاظمي، وهناك لجنة متابعة مشتركة بين البلدين، ولدينا في الجانب المصري مساعد أول رئيس الوزراء، وأمين عام المجلس اللذان يتوليان المتابعة لتنفيذ تلك المشروعات.

وتابع أنه يوجد في المقابل لجنة في الجانب العراقي لمتابعة تنفيذ تلك المشروعات، برئاسة أمين عام مجلس الوزراء، وأعرب عن تطلعه لسرعة التوصل إلى توافق على مشروعات عاجلة، يتم التشاور بشأنها قريبًا مع السيد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقى، بمجالات محددة وواضحة مثل الإعمار والإسكان، أو الزراعة، أو الصحة.

وأكد رئيس الوزراء أنه من المتوقع أن يكون لهذه المشروعات التي سوف يتم تنفيذها وفق رؤية قيادتي البلدين، مردود إيجابي للغاية على الشعبين الشقيقين، وقال إنه لمس في زيارته مؤخرًا لبغداد تحمس المسئولين العراقيين على كل المستويات لتعزيز التعاون مع مصر.