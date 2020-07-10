الحكومة في حصاد 6 سنوات : تنفيذ 960 مشروعاً بقطاع الصحة و5026 للتعليم قبل الجامعي

ضمن المجلد الذي أعدته الحكومة حول ما تم إنجازه منذ تولي الرئيس السيسي مسئولية البلاد

قالت المهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء والمشرفة على المجلد الذي أعدته الحكومة حول ما تم إنجازه منذ تولي الرئيس السيسي مسئولية البلاد أن المجلد تناول جهود الحكومة خلال السنوات الـ 6 الماضية في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين المصريين وتوفير حياة كريمة لهم .

وأوضحت أنه نظرًا لإيمان الحكومة بأن الاهتمام بالتنمية البشرية والارتقاء بالعنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، فقد أولت اهتمامًا خاصًا بمجالات الصحة، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي.

وعرض المجلد جانباً من أهم الإنجازات المرتبطة بهذا الإطار، وتشمل تنفيذ 960 مشروعاً في مجال الصحة والسكان بإجمالي حجم استثمارات بلغ 81290 مليون جنيه.

وتمثلت أهم الإنجازات في تنفيذ 200 مشروع متعلق بتطوير المستشفيات والمعاهد الطبية ومراكز الخدمات الطبية المتخصصة، وتم أيضا تنفيذ 40 مشروعاً مرتبطا بهيئة الإسعاف المصرية، ونحو 19 مشروعاً قوميا للمستشفيات النموذجية، إلى جانب تطوير الوحدات الصحية، وتنفيذ 25 مبادرة داخل جمهورية مصر العربية و13 مبادرة لدعم القطاع الصحي بأفريقيا.

وجاء في المجلد أيضا أنه تم تنفيذ 5026 مشروعاً بمجال التعليم قبل الجامعي بإجمالي حجم استثمارات بلغت 31289 مليون جنيه، وتم تنفيذ 4858 مشروع مبانٍ مدرسية في مختلف المراحل التعليمية لإضافة نحو 74004 فصل دراسي جديد.

وتم محو أمية 3 ملايين مواطن في الفترة من 2014 حتى 2020، كما تم تدريب 2.2 مليون معلم وكادر إداري، وتم إنشاء 1109 مدارس فنية جديدة بالإضافة إلى 11 مدرسة تكنولوجية تطبيقية جديدة، بجانب إنشاء 45 مدرسة مصرية يابانية وتم تشغيل 41 منها.

وجاء في مجلد حصاد ما تم إنجازه، منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية أيضا أنه تم تنفيذ 1484 مشروعاً في مجال التعليم العالي بإجمالي حجم استثمارات بلغت 17157.69 مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو 442 مشروعاً آخر.

وتمثلت أهم الإنجازات المحققة في هذا الإطار في قيد نحو 3 ملايين طالب في الجامعات والمعاهد الحكومية، وحصول 1200 مبعوث على درجات جامعية عليا في تخصصات تواكب التنمية الوطنية، ومنها الذكاء الاصطناعي، والهندسة النووية، كما استفاد 18 مليون مريض من الخدمات المقدمة بالمستشفيات الجامعية.