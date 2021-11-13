الحكومة : فصل النقل الثقيل عن سيارات الملاكى بطريق السخنة لتقليل الحوادث

وردا على تقليل حوادث الطرق بطريق العين السخنة ، عقب وزير النقل بأن هذا الطريق يشهد حالياً أعمال تطوير، ويتم حالياً فصل سيارات النقل الثقيل عن السيارات الملاكى لتقليل الحوادث، ووعد بضغط الجدول الزمنى للتنفيذ وإنهاء أعمال التطوير قبل نهاية العام المالى الحالي

طالب نواب محافظة السويس خلال لقائهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم، بالعمل على تقليل حوادث الطرق على طريق العين السخنة، وذلك ضمن مداخلاتهم معه فى اللقاء الذى عقده رئيس الوزراء فى بداية زيارته محافظة السويس اليوم ، ورافقه فيه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وردا على تقليل حوادث الطرق بطريق العين السخنة ، عقب وزير النقل بأن هذا الطريق يشهد حالياً أعمال تطوير، ويتم حالياً فصل سيارات النقل الثقيل عن السيارات الملاكى لتقليل الحوادث، ووعد بضغط الجدول الزمنى للتنفيذ وإنهاء أعمال التطوير قبل نهاية العام المالى الحالي.

وطرح نواب المحافظة أيضا فى مداخلاتهم عددا من المقترحات والمطالب يتمثل أبرزها فى تخفيف الإجراءات الخاصة بقانون البناء الجديد والحصول على التراخيص اللازمة خاصة فى الريف، لافتين فى الوقت نفسه إلى أهمية العمل على تقليل النحر بترعة الإسماعيلية، وترع حى الجناين، مع مراعاة زيادة مساحة الطريق المتاح على جانبى الترعة.

واستهل رئيس الوزراء الجولة بلقاء أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، وقال إن زيارته للسويس، اليوم، تأتى بعد يوم واحد فقط من زيارته لمحافظة الوادى الجديد، والواقعة فى أقصى الجنوب الغربي، بما يؤكد أن الحكومة تجوب البلاد من شرقها لغربها ومن جنوبها لشمالها لمتابعة مختلف المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع بالمحافظات، فى إطار التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل دفع العمل بها وتذليل المعوقات.

وأشار رئيس الوزراء إلى التنسيق المتواصل الذى تقوم به الحكومة مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأنه من شأنه الإسراع بتنفيذ المشروعات المختلفة بالمحافظات، وسرعة إصدار القوانين ذات الصلة بتنفيذ هذه المشروعات، بما يخدم الخطة القومية للدولة للتنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

وخلال لقائه بنواب المحافظة، لفت مدبولى إلى أن هذه هى الزيارة الثانية له لمحافظة السويس منذ توليه المسئولية، وعلى مدار الفترة الماضية كان هناك تركيز شديد على تنفيذ عدد كبير من المشروعات من خلال التواصل الدائم مع محافظ السويس لمتابعة حجم المشروعات والاستثمارات التى تم تخصيصها.

وقال رئيس الوزراء، إنه خلال الزيارة الماضية كان هناك تركيز على عدد من التحديات التى تم عرضها وكانت تواجه مشروعات الصرف الصحي، ورفع كفاءة الطرق والكورنيش، إضافة إلى موضوعات التنمية الصناعية وتوفير فرص عمل للشباب، ومطلب إنشاء مدينة جديدة تخدم أهالى السويس، وبالفعل صدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة السويس الجديدة، وسيتم تطوير وربط مخارج السخنة مع مدينة السويس.