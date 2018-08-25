الحكومة: غرفة العمليات المركزية مستمرة في متابعة موسم الحج

المال- خاص استمرت غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في متابعة استقرار الأحوال بمختلف محافظات الجمهورية خلال آخر أيام عيد الأضحى المبارك وذلك في ضوء تنفيذ تكليف الدكتور مصطفى مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيةوتواصلت الغ

المال- خاص

استمرت غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في متابعة استقرار الأحوال بمختلف محافظات الجمهورية خلال آخر أيام عيد الأضحى المبارك وذلك في ضوء تنفيذ تكليف الدكتور مصطفى مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وتواصلت الغرفة مع غرف العمليات بجميع المحافظات والوزارات المعنية للتأكد من توافر جميع السلع بالأسواق وانتظام الخدمات بكافة المرافق, والتعامل مع أية مواقف طارئة أو شكاوى، والتنسيق مع الجهات المعنية على مدار اليوم وعلى جميع المستويات، وكذلك استمرار المتابعة لموقف الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة، ورفع تقارير دورية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.

واستمرت أعمال الغرفة في أداء مهامها بحضور ممثلي وزارات (الدفاع – الداخلية – السياحة – التضامن الاجتماعي – النقل – الصحة والسكان – الطيران المدني – الكهرباء والطاقة المتجددة – البترول والثروة المعدنية – التنمية المحلية) بالإضافة إلى هيئة الإسعاف والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ولم تتلق الغرفة أية شكاوى خاصة بعدم توافر أياً من أنواع السلع الغذائية أو المواد البترولية والخدمات الضرورية والمرافق المختلفة، واستمرار استقرار الأوضاع بجميع المحافظات الجمهورية.

ففيما يتعلق بتوفير السلع قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والسلع المتنوعة بالمنافذ التابعة للوزارة سواء المنافذ الثابتة أو المتحركة وبالمُجمَّعات الاستهلاكية وسيارات تحيا مصر بالإضافة إلى المنافذ التابعة للقوات المسلحة ووزارتي الداخلية والزراعة، واستمرار حملات التفتيش والرقابة على المخابز البلدية ومستودعات البتوجاز والاطمئنان على أرصدة المواد التموينية بالجمهورية، واستمرار صرف المواد التموينية والتي تجاوزت أكثر من 80% من حصة شهر أغسطس للبطاقات التموينية.

كما تستمر جميع غرف الطوارئ التابعة لقطاع البترول في العمل على مدار الساعة، والتأكد من توافر المواد البترولية بمحطات الوقود خاصة في المحافظات الساحلية والتي شهدت إقبالا متزايدا من المواطنين لقضاء أجازة العيد، كما تم الدفع بكميات مناسبة من أسطوانات البوتاجاز لمواجهة الطلب المتزايد في تلك المحافظات خلال فترة العيد.

وفيما يتعلق بقطاع النقل فقد شهد مترو الأنفاق انتظاما لفرق التشغيل وانتشارا لفرق الصيانة بالخطوط الثلاثة للمترو، وانتشار مكثف لمشرفي التشغيل بمحطات السكك الحديدية مع طرح تذاكر إضافية لرحلات الذهاب والعودة والإعلان عن المقاعد الشاغرة بالقطارات عن طريق شاشات العرض والإذاعة الداخلية ببعض المحطات، وتكثيف حملات الفحص والتفتيش للوحدات والمركبات النيلية.

كذلك شهدت كافة المستشفيات رفع درجة الاستعداد خاصة بأقسام الطوارئ، مع انتشار سيارات الإسعاف في كافة الأنحاء والتجمعات السكنية والطرق السريعة.

كما تعمل جميع الخدمات بقطاعي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي على مدار الساعة، والتعامل السريع لفرق الطوارئ مع كافة البلاغات والشكاوى.

وفيما يتعلق بمتابعة موسم الحج، تستمر غرفة العمليات المركزية في المتابعة حتى عودة آخر فوج للحجاج من الأراضي المقدسة وإعداد تقارير دورية للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء، مع استمرار التنسيق والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية لبعثة الحج الرسمية بمكة المكرمة، حيث يؤدي الحجاج المصريون مناسك الحج بسهولة ويسر.

وبلغ عدد حالات الوفاة الطبيعية بين الحجاج المصريين (43) حالة, بالإضافة إلى حالة وحيدة نتيجة حادث مروري ليصبح إجمالي عدد الوفيات حتى اليوم (44) من إجمالي (73082) حاجاً هذا العام ما بين سياحة وجمعيات وقرعة، بالإضافة إلى حالة مفقودة مصاب بمرض الزهايمر جاري البحث عنه بالتنسيق مع السلطات السعودية.