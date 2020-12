الحكومة: غرامة عدم ارتداء الكمامة من 50 إلى 150 جنيها والقبض على من يرفض الدفع الفوري (فيديو)

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من يوم الأحد المقبل سيكون هناك غرامة فورية بقيمة 50 جنيه سيتم تحصيلها من المخالفين لعدم ارتداء الكمامة الطبية وفي حالة رفض دفع الغرامة سيتم تحرير محضر وتحويل المخالف للنيابة العامة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد.

وأشار إلى أنه سيتم القبض على من يرفض دفع الغرامة وهي 50 جنيه وذلك لعرضه على النيابة العامة ، قائلا: “لو حد من أسرته هيجي القسم أو النيابة لدفع الغرامة ستكون مضاعفة بحيث يدفع 100 جنيه للخروج، وفي حالة عدم دفعه للمبلغ سيتم إحالته إلي المحكمة لدفع 150 غرامة عدم ارتداء الكمامة”.

ولفت سعد ، إلى أن تحصيل الغرامة سيكون مسؤولية كل من له حق الضبطية القضائية وذلك بالتعاون مع جهاز الشرطة.

وأشار منحني الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الثانية مقلق وهي أكثر انتشارا ووضع مستشفيات الصحة والتعليم العالي تعمل بشكل كبير و المستلزمات الطبية في الصيدليات يكفي و الاحتياطي يكفي 8 شهور.

وأضاف أن محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة هي أكثر المحافظات تأثرا سيكون هناك تعامل مختلف للالتزام بشكل أكبر.

وأوضح سعد ، أن الإصابات بين الشباب والأطفال بشكل أكبر وذلك من الأعمار 18 سنة وحتي 35 سنة .

