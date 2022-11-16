الحكومة: على منتجي وموردي الأرز إبلاغ «التموين» بالكميات المخزنة حماية لهم من المصادرة

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء: نناشد الجميع كل من يحتفظ بكميات من الارز بغرض المتاجرة أن يبادر بالابلاغ عنها في مديرية التموين ولن يتم مصادرتها، ولكن انت تحمي نفسك من مصادرتها في حالة التفتيش وضبطها.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد: “عند قيام التجار والمنتجين والموردين والموزعين بالابلاغ عن الكميات الموجودة لديهم من سلعة الأرز، سيتم إرشادهم بكيفية تداولها وكيفية الحصول على أموال مقابل تلك الكميات التي يحتفظ بها التجار”.

وتابع سعد، أن هذا الإبلاغ ليس لمصادرة الكميات الموجودة لديهم ولكن لحماية التجار والموردين والموزعين من مصادرة كميات الارز الموجودة لديهم.

وأشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إلي أنه لا يوجد ما يمنع دخول أي سلعة أخري ضمن السلع الاستراتيجية مثل الأرز.

وأكد سعد، أن الدولة أنتجت كميات كبيرة من الأرز، ولا يبرر وجود أزمة، مشيرًا إلي أن مصر حاليا في ظرف طارئ واستثنائي يستدعي التدخل لحل تلك الأزمة، وتم التوصل لحلول توافقية مع المنتجين والتجار.