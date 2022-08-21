الحكومة: عروض تشغيل الطيران منخفض التكاليف أسفرت عن التعاقد على استئجار طائرات وأسعار وتوقيتات محددة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اليوم الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، لبحث الموقف التنفيذي لتشغيل منظومة الطيران منخفض التكاليف “إير سفنكس”.

وأكد رئيس الوزراء أهمية المضي في تنفيذ هذه الخطوة، بالنظر إلى الآثار الإيجابية المنتظرة، على تنشيط حركة السياحة الوافدة، من خلال إتاحة رحلات دولية ومحلية بحجم تكلفة أقل للمقاصد السياحية المصرية.

واستعرض وزير الطيران المدني نتائج التنسيق الذي يتم بين وزارته ووزارة السياحة والآثار، لبدء تشغيل منظومة الطيران منخفض التكاليف.

ولفت إلى أنه تم التوافق على بعض الضوابط، تتضمن البدء بـعدد من الطائرات كمرحلة أولى، ثم زيادة العدد تدريجياً في ضوء نتائج التشغيل وتقييم التجربة، مع الاستعانة بطائرات ذات طراز حديث منخفض الانبعاثات، مع وجود سعر موحد وتوقيتات محددة طوال العام، مع طرح الحجز عبر المنصات الإلكترونية.

وأضاف الفريق محمد عباس أنه تم مخاطبة شركات تأجير الطائرات العالمية للحصول على عروض تأجير طائرات متوسطة المدى، وفقاً لمحددات تتماشى مع نموذج الشركات منخفضة التكاليف، وقال إن دراسة العروض المقدمة خلصت إلى التعاقد على استئجار عدة طائرات، ستصل تباعاً.

وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة آليات فض التشابكات المالية بين الوزارة، ووزارة البترول، من خلال التصرف في عدد من الأصول التي تمتلكها الوزارة، بما يساهم في حل هذه المشكلات المتراكمة.