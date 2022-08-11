الحكومة : عرض مشروعات «نوفي» في المياه والغذاء والطاقة على شركاء التنمية لتوفير تمويل 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس؛ لبحث عدد من الملفات المتعلقة بترتيبات استضافة مؤتمر COP27 في نوفمبر المقبل. وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود التي تتم لتنظيم مؤتمر COP27 في مدينة شرم الشيخ، لإظهار قدرة مصر على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى.

ونوه بحرص الحكومة على تحقيق المشاركة الفاعلة في تمويل قائمة المشروعات ضمن برنامج “نُوَفِّي”، من جانب شركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، فضلًا عن القطاع الخاص.

وعرضت الوزيرة أجندة النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، واجتماعات وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، التي تستضيفها القاهرة في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2022؛ بهدف تنسيق وتوحيد المواقف والرؤى الأفريقية قبيل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وكذلك لتضمين احتياجات وطموحات القارة الأفريقية في أجندة العمل المناخي العالمي.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى محاور برنامج “نُوَفِّي” للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ، وأوضحت أن البرنامج يعدّ الآلية التي ستعمل وزارة التعاون الدولي من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، في ظل أهمية هذه القطاعات الثلاثة الحيوية لتحقيق التنمية وتعزيز التحول الأخضر والأمن الغذائي ودفع مجالات التنمية المستدامة المختلفة.

ومشيرة إلى أن ذلك يأتي في ضوء استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ودعم الانتقال من التعهدات المناخية، إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إنه جار عرض هذه المشروعات على مختلف الشركاء من أجل توفير التمويل التنموي، وبحث آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي سبق أن عقدت في شهر يوليو الماضي منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية التي ترأسها الأمم المتحدة والسفارة الألمانية لهذا العام، لعرض تلك المشروعات على جميع الشركاء، من أجل توفير التمويل التنموي وبحث آليات التمويل المبتكر.

وقالت “المشاط” إنه سيتم عقد جلسة استثمارية رفيعة المستوى، حول برنامج “نوفي” بمشاركة عدد كبير من شركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص، لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والمحفزة لعمل المناخ، وتقديم نموذج للبناء عليه إقليميًّا وعالميًّا، بما يتواءم مع أهداف مصر في ملف المناخ.