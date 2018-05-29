الحكومة: طرح 100 ألف فدان إضافية على صغار المزارعين ضمن مشروع الـ 1.5 مليون

المال-خاصتابع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، الموقف التنفيذى لمشروع الـ 1.5 مليون فدان فى اجتماع حضره وزيرا الرى، والزراعة، ورئيس شركة الريف المصرى، وممثلو الجهات المعنية.حيث شهد الاجتماع عرض الإجراءات التى تتم فى إطار هذا المشروع المهم، ومن بينها خطوات تنفيذ طرح الأراضى، حيث

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تابع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، الموقف التنفيذى لمشروع الـ 1.5 مليون فدان فى اجتماع حضره وزيرا الرى، والزراعة، ورئيس شركة الريف المصرى، وممثلو الجهات المعنية.

حيث شهد الاجتماع عرض الإجراءات التى تتم فى إطار هذا المشروع المهم، ومن بينها خطوات تنفيذ طرح الأراضى، حيث تقرر طرح 100 ألف فدان إضافية من أراضى المشروع على صغار المزارعين أواخر يونيو المقبل فى مناطق: غرب غرب المنيا والفرافرة والمغرة، وذلك بعد نجاح التعاقد على نحو 300 ألف فدان، من إجمالى الطرح الأول البالغ 500 ألف فدان.

من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الدولة بهذا المشروع القومى المهم، الذى يحقق توجهها نحو إيجاد مجتمعات عمرانية جديدة تقوم على أنشطة اقتصادية متنوعة، وتساهم فى اتساع الحيز العمرانى، وإتاحة فرص عمل.

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