الحكومة : صندوق مصر السيادي نجح في جذب 3.3 مليار دولار استثمارات عربية.. والمزيد في الطريق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط ومشروعات “صندوق مصر السيادي” التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والسيد/ عبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، والسيدة/ نهى خليل، رئيس قطاع المستثمرين بالصندوق.

مدبولي: الصندوق الذراع الاستثمارية للدولة.. ويمضي في تنفيذ ما نتبناه لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز مواردنا من النقد الأجنبي

في مستهل الاجتماع قال رئيس الوزراء إن “صندوق مصر السيادي” يضطلع بدور مهم للغاية باعتباره الذراع الاستثمارية للدولة،

مؤكدًا أن الصندوق يمضي في تنفيذ ما تتبناه الدولة من العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص، وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر؛ أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الدور الإستراتيجي لـ”صندوق مصر السيادي” كشريك استثماري مع القطاع الخاص،

السعيد: جهود الصندوق تتكامل مع الدور الذي تلعبه المؤسسات الحكومية الرسمية التي تُولي أهمية كبيرة للقطاع الخاص

وقالت إن جهود الصندوق تتكامل مع الدور الذي تلعبه المؤسسات الحكومية الرسمية وأهدافها التي تركز بشكل أساسي على إيلاء أهمية كبيرة للقطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد، وهي الخطة التي تتبناها الحكومة بالفعل.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة “صندوق مصر السيادي” أن الصندوق يستهدف من خلال إدارة الكيانات والشركات المملوكة للدولة تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها لأجل الأجيال القادمة.

وأكدت أن ذلك يتم أسوةً بنماذج الصناديق السيادية التي تمتلكها كبرى الدول في العالم، وما هو متعارف عليه دوليًّا، من حيث قيام تلك البلدان بتعزيز تمويل صناديقها السيادية؛ لتعظيم قدرتها الاستثمارية في مشروعات لها جدوى اقتصادية تسهم في تعظيم العائد على أصول الدولة للأجيال المقبلة.

واستعرض السيد/ عبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بـ”صندوق مصر السيادي”، دور وخطة الصندوق لزيادة وجذب الاستثمارات منذ تأسيسه.

وأوضح أن صندوق مصر السيادي نجح في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية خلال العام الحالي.

واستعرض أمثلة على قيام الصندوق بجذب استثمارات (بعضها بالدولار والبعض الآخر بالجنيه المصري) لرءوس أموال من القطاع الخاص في مجالات: الهيدروجين الأخضر، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والصناعة، والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة؛ لكونه الشريك الأمثل للقطاع الخاص والصناديق السيادية العالمية النظيرة.

وتطرَّق السيد/ عبدالله الإبياري إلى دور صندوق مصر السيادي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 أعوام.

ولفت إلى أنه بالإضافة إلى الصفقات التي تم الإعلان عنها مع الصناديق السيادية الخليجية، توجد عدد من الاستثمارات الأخرى، بعضها جارٍ تنفيذه، وبعضها تحت الدراسة، بالمشاركة مع القطاع الخاص.