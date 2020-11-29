استثمار

الحكومة : «شنايدر إليكتريك» و«دانون» تعتزمان ضخ مزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة

تم استعراض جهود جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة
صفية حمدي 8:36 م, الأحد, 29 نوفمبر 20 8:36 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتم استعراض جهود جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بدعوة المستثمرين لحضور لقاء مع رئيس مصلحة الجمارك؛ لتتم مناقشة تحديات وفرص الاستثمار، بعد غد الثلاثاء.

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ولفت إلى أن الاجتماع سوف يتم خلاله استعراض سبل التعامل مع منظومة الجمارك والتحديات التي تواجه المتعاملين معها.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نتائج اجتماعاته مع كبرى الشركات التي تخطط لضخ استثمارات جديدة في مصر  المرحلة المقبلة.

 وقال إنه التقى مسئولي شركة “شنايدر إليكتريك” حيث تعتزم الشركة الاستمرار في ضخ مزيد من الاستثمارات والتوسع في مصانعها القائمة في العاشر من رمضان.

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وتابع أنه خلال لقائه معهم، عرض مسئولو الشركة خطتهم لإنشاء مركز توزيع جديد لخدمة السوقين المصرية والإفريقية، وسيكون على مساحة 6 كيلومترات، ويوفر 270 فرصة عمل جديدة.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أيضًا إلى لقائه مع مسئولي شركة “دانون” ، وقال إنها تعتزم كذلك زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، و تُقدر استثماراتها حاليًا بنحو 100 مليون يورو، وتوفر 3 آلاف فرصة عمل،  فضلًا عن تقديم الدعم الفني إلى حوالي 20 ألف أسرة لتطوير محطات تجميع الألبان بمحافظات الدلتا.

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وتم التأكيد على حرص الهيئة على دعم خطة الشركة للتوسع، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتذليل كافة التحديات التي تواجهها.

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بقلم صفية حمدي

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