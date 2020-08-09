الحكومة : شركة صينية تتولى إنشاء مجمع متعدد الاستخدامات بالعلمين الجديدة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مُخططات إنشاء مُجمع مُتعدد الاستخدامات في مدينة العلمين الجديدة بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحضور مسئولي شركة (CSCEC) الصينية التي تتولى تنفيذ منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إنه تم عرض بعض النماذج المعمارية ومخططات إنشاء مجمع متعدد الاستخدامات ( سكني، وفندقي، وتجاري، وإداري)، في المنطقة الجنوبية في مدينة العلمين الجديدة، ومقرر أن تتولى تنفيذها الشركة الصينية.

وتم الإشارة خلال الاجتماع إلى أهمية الاستفادة من إمكانات الشركة في الإنجاز السريع، وكذلك جودة التنفيذ، مع الالتزام بالأسعار الموجودة في المدينة لتنفيذ عدد من الأبراج في هذه المنطقة، تضم مختلف الاستخدامات.

كما تم الإشارة إلى أن الموقع المقترح لتنفيذ ذلك المجمع في المنطقة الجنوبية للمدينة، وسوف يتم توصيل بحيرة مائية تشرف عليها الأبراج التي سيتم تنفيذها، لتكون بمثابة منطقة جذب جديدة في مدينة العلمين الجديدة.